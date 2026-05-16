Tek kalemde 165 lira zam

Ev tipi tüp gaz fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 10 kiloluk tüp gazın satış fiyatında artışa gidildi. Buna göre daha önce 650 TL’den satılan 10 kiloluk tüp gazın yeni fiyatı 815 TL olarak belirlendi. Yapılan düzenleme ile birlikte tüp gaz fiyatında toplam 165 TL’lik bir artış gerçekleşmiş oldu. Söz konusu fiyat güncellemesinin, enerji maliyetleri ve piyasa koşulları çerçevesinde değerlendirildiği belirtilirken, yeni tarifenin bugünden itibaren yürürlüğe girdiği ve satışların bu fiyat üzerinden yapılacağı bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026, 09:51