‘Tehdit savuranlara hayır’  

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, AB Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısına katıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Tehdit Savuran Ülkelere Hayır” başlıklı haberinde, Rum Savunma Bakanı Palmas ile Yunanistan Savunma Bakanı Dendias’ın, AB Dışişleri ve Savunma bakanları toplantısına katılarak, Türkiye ile ilgili görüşlerini dile getirdiklerini yazdı.

Gazete Palmas ve Dendias’ın, Avrupa’nın yeniden silahlanması çalışmalarının tehdit savuran ülkelerle değil, sadece AB ilke ve değerlerini benimseyen ülkelerle yapılması gerektiğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Dendias, AB Savunma bakanları toplantısına girerken yaptığı açıklamada toplantıda ele alınacak konulardan söz etti.

Dendias açıklamasında, Avrupa’nın yeniden silahlanması “ReArm Europe Planı”na dikkat çekerek, bunun AB üyesi bir ülkeyi tanımayan ve tehdit savuran ülkelerle yapılmasının mümkün olmadığına vurgu yaptı.

Gazete, AB Savunma bakanlarının, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin çevirim içi katıldığı toplantıda Ukrayna’da yaşanan son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Habere göre, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, toplantı çerçevesinde güvenlik ortamının hızla değiştiğini, Avrupa Birliği’nin , doğu ve güney bölgelerinde düşmanca ortamla yüzleşmek zorunda kaldığını ifade etti.

Palmas, açıklamasında “Türkiye’nin, yıllardır Güney Kıbrıs’a karşı tehditler savurduğunu ve provokatif davranışlar sergilediğini” de iddia etti.

