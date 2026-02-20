‘Teknik olarak  mümkün değil’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, fiber optik protokolünün tek taraflı olarak değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını açıkladı.

Özersay, yapılabilecek tek şeyin mevcut protokolün yürürlüğe girmesinin ardından değişiklikler için ek protokol hazırlanması olduğunu vurguladı.

Sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulunan Özersay, sürecin başından itibaren yatırım ve işlerin uluslararası ihale ile yapılması gerektiğini savunduklarını belirtti. Ancak ihale yapılmasının da tek başına sorunsuzluk garantisi anlamına gelmeyeceğini ifade eden Özersay, buna örnek olarak Ercan Havalimanı projesini gösterdi.

İhale konusunun artık geride kaldığını kaydeden Özersay, konunun ancak Anayasa Mahkemesi’ne taşınması ve protokol onay yasasının iptal edilmesi halinde yeniden ihale seçeneğinin gündeme gelebileceğini, bunun da zaman açısından belirsizlik taşıdığını söyledi.

Özersay, paydaşların büyük çoğunluğunun işin Türk Telekom tarafından yapılmasına karşı olmadığını, ancak yatırım ve hizmetin şartları konusunda görüş ayrılıkları bulunduğunu belirtti. Protokolde yer alan “Protokol, mutabakat dahilinde ek protokoller yapılmak suretiyle her zaman geliştirilebilecek, genişletilebilecek, değiştirilebilecektir” ve “Taraflar bu protokolde yer almayan veya sonradan ortaya çıkan konularda gerekli gördüklerinde ek protokoller yapabilir” hükümlerine dikkat çekti.

Uzlaşıya varılmasını temenni etti

Son bir haftadır paydaşlar arasında ek protokol yapılması konusunda görüş alışverişi yürütüldüğünü aktaran Özersay, henüz onaylanmamış ancak taraflardan birinin onay işlemlerini tamamladığı bir protokolün diğer tarafça tek taraflı değiştirilemeyeceğini ifade etti. Bu gibi durumlarda izlenecek yöntemin, mevcut protokolü yürürlüğe koymak ve ardından değişiklikleri içeren ek protokolü hazırlayıp yürürlüğe sokmak olduğunu kaydetti.

Mevcut protokol onaylandıktan sonra ek protokol taslağının hazırlanarak iki devlet temsilcisi tarafından imzalanabileceğini ya da teknik düzeyde bir mutabakat zaptı ile değişikliklerin hayata geçirilebileceğini belirten Özersay, Cumhurbaşkanlığı’nın Anayasa Mahkemesi’ne başvurma olasılığına da değindi. Son günlerde dile getirilen bazı itirazların Anayasa’ya aykırılık iddiası içerdiğini ifade eden Özersay, Cumhurbaşkanı’nın bu yönde mesaj verdiğini, paydaşlar değişiklikte uzlaşsa dahi konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınıp taşınmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Ülkede fiber optik altyapı konusunda ciddi ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Özersay, ilgili paydaşların hassasiyetlerini dikkate alan bir uzlaşıya varılması temennisinde bulundu.

