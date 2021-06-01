Göçmenler destek verdi

Güney Kıbrıs’taki milletvekilliği seçimlerde oylarını ikiye katlayan ve milletvekilini ikiden dörde çıkaran faşist ELAM’a en büyük desteği ‘Mağusa’ bölgesinin verdiği bildirildi. Bunu Baf ve Larnaka izledi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı seçmen sayısının 557 bin 836, oy kullananların sayısının 366 bin 608 (yüzde 65.7), oy kullanmayanların sayısının 191 bin 228 (yüzde 34.28), geçerli oy sayısının 357 bin 712 (yüzde 97.57), geçersiz oy sayısının 6 bin 826 (yüzde 1.86), boş oyun ise 2 bin 70 (yüzde 0.56) olduğunu yazdı.

Habere göre partilerin oy dağılımı ise şöyle yer aldı: “DİSİ yüzde 27.77; AKEL yüzde 22.34; DİKO yüzde 11.29; ELAM yüzde 6.78; EDEK yüzde 6.72; DİPA yüzde 6.10, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği 4.41” .

Gazete bölgelere göre oy oranlarına da geniş bir şekilde yer verdi

Güney Lefkoşa’daki kayıtlı seçmenin 196 bin 194; oy kullananların 125 bin 183 (yüzde 63.81), oy kullanmayanların 71 bin 11(yüzde 36.19); geçerli oyun 122 bin 349 (yüzde 97.7), geçersiz oyun 2 bin 165(yüzde 1.73), boş oyun 669 (yüzde 0.6) olduğunu yazan gazete DİSİ’nin burada yüzde 25.47; AKEL’in yüzde 21.06; DİKO’nun yüzde 10.99; EDEK’in yüzde 7.4; Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin yüzde 6.85; DİPA’nın yüzde 6.73; ELAM’ın ise yüzde 6.12 oranında oy aldığını belirtti.

Habere göre, seçmen sayısı 115 bin 001, oy kullanan sayısı 74 bin 518 (yüzde 64.80), oy kullanmayanların 40 bin 483 (yüzde 35.20), geçerli oyun 72 bin 635 (yüzde 97.47), geçersiz oyun bin 494 (yüzde 2), boş oyun 389 (yüzde 0.52) olduğu Limasol bölgesinde, DİSİ yüzde 28.55; AKEL yüzde 22.05; DİKO yüzde 13.25; ELAM yüzde 6.53; DİPA yüzde 6.43; EDEK yüzde 4.8; Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 3.33;



Seçmen sayısı 58 bin 330, oy kullanan 38 bin 923 (yüzde 66.73), oy kullanmayanlar 19 bin 407, geçerli oy 38 bin 007 (yüzde 97.65); geçersiz oy 684 (yüzde 1.76), boş oy 232 (yüzde 0.60) olan Larnaka bölgesinde, AKEL yüzde 26.33; DİSİ yüzde 26.11; DİKO yüzde 9.70; EDEK yüzde 8.72; ELAM yüzde 7.66; DİPA yüzde 7.3; Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 2.18;Seçmen sayısının 45 bin 50, oy kullananların 32 bin 873 (yüzde 72.97), oy kullanmayanların 12 bin 177(yüzde 27.03), geçerli oyun 32 bin 298 (yüzde 98.25), geçersiz oyun 435 (yüzde 1.32), boş oyun 140 (yüzde 0.43) olduğu Baf bölgesinde, DİSİ yüzde 29.88; DİKO yüzde 18:47; AKEL yüzde 17.15; EDEK yüzde 13.29; ELAM yüzde 7.31; DİPA yüzde 3.6, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 3.57;Seçmen sayısının 114 bin 394, oy kullananların 77 bin 132 (yüzde 67.43), oy kullanmayanların 37 bin 262 (yüzde 32.57), geçerli oyun 74 bin 869 (yüzde 97.07), geçersiz oyun bin 742 (yüzde 2.26), boş oyun 521 (yüzde 0.68) olduğu “Mağusa bölgesinde” DİSİ yüzde 31.51; AKEL yüzde 24.42; ELAM yüzde 7.73; DİKO yüzde 6.72; DİPA yüzde 4.92; EDEK yüzde 3.97; Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 2.79;Seçmen sayısının 28 bin 867, oy kullananların 17 bin 979 (yüzde 62.28), oy kullanmayanların 10 bin 888 (yüzde 37.72), geçerli oyun 17 bin 556 (yüzde 97.65), geçersiz oyun 304(yüzde 1.69), boş oyun 119 (yüzde 0.66) olduğu sözde “Girne bölgesinde” , AKEL yüzde 24.47; DİSİ yüzde 24.30; DİKO yüzde 15; DİPA yüzde 7.9, ELAM yüzde 5.53; EDEK yüzde 5.16, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 5.03 oy aldı.