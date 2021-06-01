İlişkiler gelişecek

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyeti temaslarına başladı.

Heyet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi.

Heyet, ayrıca özgürlük mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf

R. Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki TBMM Dilekçe Komisyonu heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Üyelerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkeye gelen TBMM Dostluk Grubu milletvekilleriyle de istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin her zaman gönül birliği içerisinde geliştirildiğini kaydetti. Pandemi dönemine rağmen alınan tedbirlerle temasların sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, önemli bir coğrafyada bulunan KKTC için Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan temasların öneminin altını çizdi.

Komisyonun denetim faaliyeti yaptığını belirten Satır da, KKTC’de Ombudsman ile istişareler yaptıklarını ve iade-i ziyaret nedeniyle adada bulunduklarını ifade etti.

Sennaroğlu heyeti kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da, TBMM Dilekçe Komisyonu heyetini kabul etti.



Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Sennaroğlu her iki ülkenin Dilekçe Komitesi Başkanlarının da kadın olmasının hoş bir tesadüf olduğuna değinerek, bunun, kadınların aktif siyasette yer alması için iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi.Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır da Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’ne iade-i ziyaret amacıyla ülkede olduklarını anımsatarak, geçmiş tarihlerde iki komitenin Ankara’da birlikte çalışmalar yaptığını söyledi.Satır, KKTC’nin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak iki ülke arasında yıllara dayanan kardeşlik ve tarihi bağlar olduğunu kaydetti ve KKTC’nin güçlenip gelişmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Saner’den birlik mesajı

TBMM Dilekçe heyetini daha sonra Başbakan Ersan Saner tarafından da kabul edildi.

Başbakan Ersan Saner, TBMM heyetini, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda kabul etti.

Başbakan Saner, heyeti KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TBMM komitesinin deneyim ve tecrübelerini KKTC Cumhuriyet Meclisi’ndeki komiteler ile paylaşılmasının önemine işaret etti.

Her konuda bilgi ve paylaşımların, sorunlara çözüm bulunmasında büyük önem ve yol gösterici olacağını kaydeden Başbakan Saner, KKTC’nin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile sağlık açısından dünyadaki diğer ülkeler ile mukayese edildiği zaman çok iyi durumda olduğunu, bunun ise ülke açısından ciddi bir artı oluşturduğunu söyledi.

Heyet Dr. Küçük ve Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti

TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti özgürlük mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır tarafından anıtlara çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.