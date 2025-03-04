Telefonu incelenecek

Girne’de 2 Ekim 2024’te bir petrol istasyonunda yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili aranırken, 5 ay sonra Lefkoşa’da uyuşturucuyla yakalanan Ürdünlü Eyad Mohamed Hassan Abdelrazak Daghash dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis; 2 Ekim 2024’te bir petrol istasyonunda yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili aranan zanlının 28 Şubat’ta Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından tespit edildiğini kaydetti. Polis; zanlının çantasında ve kaldığı pansiyon odasında yapılan aramalarda, yaklaşık 7 gram hintkeneviri uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, ucu yanık sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunduğunu kaydetti.

Alınacak ifadeler var

Polis memuru, ayrıca uyuşturucu madde satışından temin edildiği değerlendirilen 8 bin 125 TL ile 20 Euro nakit paranın emare alındığını söyledi. Polis; zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ve 24 Şubat’ta aranan bir şahıstan 7 gram uyuşturucu, bir hafta önce de yine aranan bir şahıstan uyuşturucu hap aldığını belirtti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis; bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis; zanlının cep telefonunun da inceleneceğini, aranan şahıs ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi onayladı.

