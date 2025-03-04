Aile yakınları eylem yaptı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Çanakkale Ortaokulu’nda 12 yaşındaki erkek bir öğrencinin, 12 yaşındaki başka bir erkek öğrenciye tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edildi. Okul önünde dün sabah toplanan aile yakınları pankartlı eylem yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın olayla ilgili açıklama yapmaması dikkat çekti.

Okul önünde kısa bir açıklama yapan aile yakınları, tecavüz girişimiyle suçlanan öğrencinin disiplin sorunları olduğunu iddia etti. Olayın geçtiğimiz hafta yaşandığını iddia eden veliler, durumun polise de intikal ettiğini belirtti. Veliler, okul yönetimini gereken önlemleri almamakla suçladı.

Bu arada polisin iddialarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

KTOEÖS de tepkili

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Çanakkale Ortaokulu’nda yaşandığı belirten “akran zorbalığına” ilişkin eylem yaptı.

Çanakkale Ortaokulu’ndan Zafer Anıtı’na yürüyüş gerçekleştiren sendika, okullardaki eksikliklere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, burada yaptığı açıklamada, okulda geçen hafta yaşanan akran zorbalığından ötürü çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Okulların tam gün eğitim için altyapılarının yeterli olmadığını öne süren Eylem, sınıfların da çok kalabalık olduğunu kaydetti.

Birçok okulda öğretmen eksikliği olduğunu ifade eden Eylem, bakanlığın bir an önce sorunları çözme yönünde girişimde bulunmasını talep etti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, sorunsuz eğitim hakkının tüm çocukların hakkı olduğuna vurgu yaparak, eğitimde var olan sorunların ivedilikle çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Büsküvütçü: Öğrencilerin güvenliğinden bakan sorumludur

Öte yandan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Milli Eğitim Bakanı’nın okullardaki öğrencilerin güvenliğinden de sorumlu olduğunu kaydetti.

Yazılı açıklamasında Gazimağusa’da, 12 yaşındaki iki öğrencinin aynı okuldaki başka bir öğreniciye yönelik saldırıda bulunduğunu iddia eden Buray Büsküvütçü, kendilerini derinden sarstığını belirttiği bu olayla ilgili, "Eğitim sistemimizin nasıl çöküş içinde olduğunu gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Büsküvütçü, çocukların güvenliği için gerekli tedbirler alınana, olayın sorumluları yargılanana ve eğitim sisteminde radikal reformlar yapılıncaya kadar konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bakanlık yetkililerini “olayın üstünü örtmeye çalışmak ve suskun kalmakla” suçlayan Büsküvütçü, “Eğitim Bakanı, çocukların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür; bu tür olayların üzerini kapatmakla değil” ifadesini de kullandı.

Büsküvütçü, eğitim kurumlarında çocukların korunması için hangi tedbirler alındığı, alınacağını da sordu.





Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025, 09:46