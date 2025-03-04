banner564

Ekonomiye katkısı büyük

CİB Başkanı Arkın, ülkede ödenen verginin yüzde 52’sinin casinolu oteller tarafından sağlandığını açıkladı

Ekonomiye katkısı büyük
banner598

Casinolu otellerin KKTC ekonomisinde önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, ülkemizde ödenen verginin yüzde 52’sinin, istihdamın da yüzde 20’sinin casinolu oteller tarafından sağlanmasının bunun en belirgin göstergesi olduğunun altını çizdi.
KKTC’de özel sektörde kayıtlı çalışanların yüzde 20’sinin casinolu otellerde çalıştığını kaydeden Ahmet Arkın, Çalışma Bakanlığı verilerine göre; ülkemizde özel sektör çalışanı olarak sosyal güvenlik sistemine yaklaşık 123 bin kişi dahil iken, bunların yaklaşık 25 bini casinolu otel çalışanlarının oluşturduğuna dikkat çekti.
Ülkemizdeki casinolu otellerin ödediği verginin de devletin tahsil ettiği verginin yüzde 52’sini oluşturduğunu belirten Arkın, Maliye Bakanlığı verilerine göre ödenin verginin yüzde 52’sini 32 casinolu otelin ödediğine dikkat çekti.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 5 dakika Önce

Bu veriler doğru ise bu devlet olmaz olsun! Olmaz olsun! Olmaz olsun! Yazıklar olsun.

SIRADAKİ HABER
Amaç para kazanmak
Amaç para kazanmak
  1. KIBRIS

banner608

banner473