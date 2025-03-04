428 bin lira ortada yok

Lefkoşa’da bir şahsın düşürdüğü banka kartıyla 2 bin 870 liralık çekim yapan, tutuklandıktan sonra çalıştığı iş yerinden de hırsızlık yaptığı ortaya çıkan Kemal Askeri dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 4 gün daha ek tutuklama emri verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis; zanlının 15-19 Şubat 2025 tarihleri arasında Lefkoşa’da, M.D.'nin YDÜ içerisindeki petrol istasyonunda düşürmüş olduğu banka kartını çalarak, çeşitli yerlerde temassız işlem ile toplam 2 bin 780 TL çekim yaptığını söyledi.

Polis; zanlının 21 Şubat tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını, banka kartının üzerinde bulunduğunu, 23 kez mahkemeye çıkarılarak 15 gün ek süre alındığını söyledi.

Zanlı, suçunu itiraf etti

Zanlının sucunu itiraf ettiğini kaydeden polis; 22 Şubat tarihinde zanlının çalıştığı Yüksekbaş Gıda LTD isimli şirketin yetkililerinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis; yapılan soruşturma sonucu, zanlının 31.07.2024-13.02.2025 tarihleri arasında şirkete ait muhtelif marka ve sayıda içkiyi 5 farklı markete satışını yapıp, elde ettiği 428 bin 302 Türk Lirası’nı şirketin hesabına yatırmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, çalınan paranın akıbetinin araştırıldığını kaydeden polis; alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.