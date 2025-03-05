Müzakereler başlamalı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in iki hafta içerisinde Cenevre’de gerçekleşecek gayri resmi toplantıya yönelik hazırlıklarını sürdürmek için yoğun çalışma içinde olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi; Rum kesiminin Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli bir randevuya daha, yeterince hazırlanmış şekilde gitmek istediğini belirtti.

Hristodulidis ile Kıbrıs grubunda yer alan çalışma arkadaşlarının tüm olası senaryolar üzerinde çalıştığını kaydeden gazete, Hristodulidis’in Cenevre’deki toplantı esnasında ortaya çıkabilecek şeylere hazır olduğunu ifade etti.

Rum kesiminin geçen cumartesi akşamı 17-18 Mart tarihlerinde genişletilmiş formatta Cenevre’de yapılacak gayri resmi toplantının programı konusunda bilgilendirildiğini de kaydeden gazete, hafta içinde BM'nin taraflara resmi davet iletilmesinin beklendiğini ekledi.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yaptığı açıklamada Cenevre’deki toplantıya yalnızca olumlu bir sonuç elde etme hedefiyle gideceğini söyledi.

Hristodulidis EOKA Başkan Yardımcısı Grigoris Afksentiu’nun Maşera köyünde düzenlenen anma töreninin ardından yaptığı konuşmada Rum kesiminin hazırlığını sürdüğünü, bununla birlikte Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesi konusunda da bilgilendirildiklerini ifade etti.

Açıklamasında Cenevre’ye yalnızca olumlu bir sonuç elde etme hedefiyle gideceklerini yineleyen Hristodulidis, olumlu sonucun ise müzakerelerin yeniden başlaması ile müzakerelerin yeniden başlamasına yaklaşmalarının ötesinde bir şey olamayacağını savundu.