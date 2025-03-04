Otopsi yapılacak

Alayköy’de faaliyet gösteren ve bir süre önce kurşunlanma olayı ile gündeme gelen Prenses Gece Kulübü’nde konsomatris olarak çalışan 23 yaşındaki kadın dün gece odasında ölü olarak bulundu. Gece kulübü çalışanları tarafından ölü bulunan kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rus uyruklu kadının genç yaşta vedası derin üzüntü yaratırken, polisin otopsi sonucuna göre açıklama yapması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025, 09:45