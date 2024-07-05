Teminatı 100 bin TL

Lefkoşa’da devriye gezen ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan ve 13 paket uyuşturucuyla yakalanan Mervan Bolat hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı 100 bin TL nakit teminat, iki kişinin imzaladığı 850’er bin TL kefalet senediyle serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 24 Haziran 2024 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen zanlının aracının durdurulup kontrol edilmek istendiği esnada, tasarrufunda bulundurduğu paketi aracından dışarıya attığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklandığını, araçtan dışarıya atılan pakette yapılan kontrolde ise, 13 paket halinde 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet tam, 2 adet de yarım hap tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucuyu aynı gün içmek için aldığı yönünde beyanda bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 9 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirtti. Polis memuru, zanlının ailesiyle KKTC’de yaşadığını, çalışma izni olduğunu, ayrıca benzer suçtan askıda davası bulunduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 850’şer bin TL kefalet senedi imzalaması ve şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.