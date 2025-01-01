Tepkiler etkili oldu

Maliye Bakanlığı, temel tüketim maddeleri dahil pek çok ürünün Katma Değer Vergisini (KDV) artırmayı düzenleyen tüzüğü geri çekti.

Başta Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) olmak üzere ekonomik örgütler, sendikalar ve birçok kesimin tepkisine neden olan tüzüğün geri çekildiğini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Milletvekili Devrim Barçın duyurdu.

Erhürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Hükumet" bir gün önce getirdiği KDV zamlarını bir gün sonra kaldırdı. Size göre ekonomik ve mali açıdan doğru olan zam iseydi neden kaldırdınız? Ekonomik ve mali açıdan zam yanlış iseydi (ki öyleydi) bir gün önce neden zam yapmıştınız? Ne yaptığını bilmeyen, yönetme ehliyeti, niyeti, gailesi olmayan bir yapı 2024'ün son günlerinde de yaptı yapacağını... Yaptıkları yapabileceklerinin garantisidir..."

“KDV artışları iptal edildi”

Devrim Barçın ise “ Ekonomiden anlamayıp sürekli yanlış karar alan hükümet, hayat pahalılığı yaratacak ve insanlarımızın alım gücünü daha da geriletecek KDV zamlarını, CTP olarak ortaya koyduğumuz muhalefet sonrası az önce yayınladığı Resmi Gazete'de iptal etmek zorunda kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Tepkiler yükseldi, geri adım atıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada tüm hizmetlere, gıda ve temizlik ürünlerine uygulanan KDV oranlarında artışa gidilmesinin kabul edilebilir olmadığını belirtmişti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de, KDV oranlarındaki düzenlemenin toplumun düşük ve orta gelirli kesimlerinin daha da zor durumda bırakacağını söylemişti.

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ise halkın günden güne yoksullaştığını, hükümetin halka yeni yıl hediyesi olarak hayat pahalılığını körükleyecek KDV artışı reva gördüğünü belirterek, kararı kınamıştı.

