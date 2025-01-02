Gönüllerdeki ateşi yaktı

Girne’nin prestijli otelleri arasında yer alan Merit Park Hotel, 2025 yılbaşı gecesinde Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Melek Mosso’yu ağırladı. Merit Park Hotel sahnesinde ikinci kez sahne alan başarılı sanatçı, enerjisi ve büyüleyici performansıyla hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza attı.

Ünlü sanatçı, konserine sevilen parçalarından “Hayatım Kaymış” ile start vererek “Sevgili dostlarım hoş geldiniz, umarım 2025 senesi hepimize bereketli ve sağlıkla gelir, sonrasını hallederiz diye düşünüyorum. Keyifler yerindeyse gönüllerdeki ateşi yakıyorum” sözleriyle konukları selamladı ve gecenin eğlenceli atmosferini daha da pekiştirdi.

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren şıklığı ile göz dolduran Melek Mosso, sahne performansı, güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla izleyicileri kendine hayran bıraktı. Konser boyunca duygusal şarkılardan hareketli parçalara uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilere hem duygu dolu anlar hem de coşkulu bir eğlence sundu.

Merit Park Hotel’in seçkin misafirleri, Mosso’nun büyüleyici sahne şovları eşliğinde unutulmaz bir yılbaşı gecesi geçirdi. Sanatçı, sahnedeki enerjisi ve müziğiyle hem kulaklara hem de kalplere hitap ederek geceye damgasını vurdu.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025, 09:49