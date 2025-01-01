Tam bir skandal 

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen ‘Geçit Yok’ operasyonunda silah ve mermilerle yakalanan, 35 yaşındaki Ünal Sivri’nin ülkeye kaçak yollardan girdiği belirtildi.

Polisin verdiği bilgiye göre; Kıbrıslı bir banka sahibine karşı suikast düzenlemek amacıyla adaya gönderilen tetikçi, TIR’a gizlenip Gazimağusa Limanından giriş yaptı. Bu durum; bir süre önce Gazimağusa Limanında törenle hizmete giren X-Ray cihazının çalışmadığını veya kontrol dışı bırakıldığını gösteriyor.

Polisin, bir ihbarı değerlendirerek gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Girne’de motosikletle dolaşırken yakalanan Ünal Sivri’nin üzerinden bir adet tabanca ve 6 adet canlı mermi çıktı.

Zanlı, adaya geliş sebebinin Kıbrıslı bir işadamına karşı suikast olduğunu itiraf ederken, kendisine görev veren şahsın banka ile maddi sorunlar yaşadığını savundu.

Ortak operasyonla yakalandı

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 31 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube ekipleri tarafından düzenlenen Geçit Yok Operasyonunda yakalandığını söyledi. Polis memuru, saat 12.30 sıralarında, Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde motosikletle seyrederken tespit edilerek tutuklanan zanlının tasarrufunda; bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 adet canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 2024 yılı Aralık ayı içerisinde TIR içerisine gizlenerek, Gazimağusa Limanından ülkeye giriş yaptığını, amacının Girne’de bir iş adamına suikast düzenlemek olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini kaydeden polis, KKTC’deki bağlantılarının araştırılacağını söyledi. Polis, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.





Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025, 00:52