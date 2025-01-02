Bir yılda tamamlanır

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Baf’taki Andreas Papandreu hava üssü ve

Mari’deki (Tatlısu) deniz üssü hakkında açıklamalarda bulundu.

Haravgi gazetesinin haberine göre Palmas, Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünün geliştirilmesinin bir-bir buçuk yıl içerisinde tamamlanabileceğini, Mari deniz üssünün ise aşamalı olarak geliştirileceğini belirtti.

Hava üssünün maliyetinin 10 ila 14 milyon Euro civarlarından olmasını öngördüklerini, deniz üssünün ise, aşamalı olarak finanse edilecek büyük bir iş olduğunu vurgulayan Palmas, deniz üssü için finansman sağlanması adına AB içerisinde de girişimler olduğunu ifade etti.

Palmas, Mari üssünün maliyetinin 200 milyon Euro’yu geçebileceğini belirtti.

ABD’nin hava üssüne teknik bilgi desteğinde bulunacaklarını da vurgulayan Palmas, “Her iki çalışma da tamamlandığında ve kullanılabilir hale geldiğinde ortaklarımız, elbette Kıbrıs Cumhuriyeti’nin izni akabinde, buraları kullanabilecekler.” şeklinde konuştu.

Palmas; üslerin “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait olduklarını” da yineledi.