2025’e farklı girdi

Merit Royal Diamond Otel, yeni yılı Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener ile karşıladı. Diamond’ın görkemli sahnesinde muhteşem dans gösterileri ile başlayan yılbaşı coşkusu, Hande Yener’in sahnesiyle zirveye ulaştı.

Yüzlerce hayranıyla buluşan Hande Yener, yılbaşı gecesinde Kuzey Kıbrıs’a damgasını vurdu.

Sahne öncesinde basın mensuplarına kısa bir röportaj veren Hande Yener, 2024 yılının oldukça yoğun geçtiğini ve konser şampiyonu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kariyerinin 25. yılında olduğunu ifade eden Hande Yener, “Hem eski hem de yeni nesilden hayranlarım var. Hepsi iyi ki var, onları çok seviyorum. Yeni nesil sayesinde yeniden doğdum” dedi.

2025 yılının empati ve vicdan yılı olmasını dilediğini belirten ünlü sanatçı, yeni yılda çok özel bir single çıkaracağı ve klibinin de Tokyo’da çekildiği müjdesini verdi.

Sahne kostümleri ile her zaman fark yaratan ve çok konuşulan ünlü sanatçı, yılbaşı özel konserinde iki farklı kostüm ile hayranlarını büyüledi. “Sebastian” şarkısı ile sahneye enerjik bir giriş yapan Hande Yener, nostaljik ve yeni en sevilen parçalarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

Sahnede kendisine eşlik eden dansçıları, güçlü sesi ve enerjik sahne performansı ile coşku dolu bir gece yaşatan Hande Yener, muhteşem bir yılbaşı eğlencesine imza attı. Konuklarının yeni yılını kutlayan ünlü sanatçı, “2024 yılı savaş dolu bir yıldı. 2025 merhamet ve barış dolu bir yıl olsun” dedi.



