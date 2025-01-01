Siyasilere anlamlı mesaj

Ömer KADİROĞLU

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, yeni yıldan beklentilerini sıralarken sağlık sorunlarını ve pahalılığı ön plana çıkardı. Vatandaşlar, piyasanın ucuzlaması için yetkililerin önlem almasını istedi.

Ne dediler?..

Serdar Adasu

“2024 yılında yurt içinde veya yurt dışında maddi sıkıntılar nedeniyle tatil yapamadım. Yine 2024 yılında beni bu ülkede mutlu edecek herhangi bir şey yaşamadım. 2025 yılından beklentim sağlığımızın yerinde olduğu ve ekonominin iyi olduğu bir yıl olmasını dilerim.

Bu arada en çok izlediğim TV kanalı Diyalog TV yeni adıyla TV 2020’dir. Reşat Akar doğruları tarafsız bir şekilde korkusuzca söylüyor ve bu nedenle beğenerek takip ediyorum.”

Sevgen Kızıltan

“2024 yılında yurt dışında Romanya’da okuyorum ve Yunanistan’a bir tatil yaptım. 2024 yılında ülkemde yanı KKTC’de olduğum için mutluyum. 2025 yılından her şeyden önce sağlık diliyorum. Para ve huzurun iyi olduğu bir yıl olmasını temenni ediyorum.”

Mustafa Çanlar

“2024 yılında yurt içinde veya yurt dışında iş yoğunluğu nedeniyle bir tatile gidemedim. 2024 yılında maaşlara yapılan artış beni mutlu etti. 2025 yılından beklentim sağlık içinde mutlu ve huzurlu bir yıl olmasıdır”

Gökmen Kerpiçci

“2024 yılında yurt içinde veya yurt dışında ekonomik zorluklar nedeniyle tatil yapamadım. 2024 yılında beni bu ülkede mutlu eden tek şey ailemle birlikte olmamdır. 2025 yılından beklentim herkese sağlık, huzur ve mutluluk dilerim. Reşat Akar’ın programlarını beğenerek takip ediyorum.”

Mansur Yıldırım

“2024 yılında yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir tatile çıkmadım. Bu ülkede 2024 yılında beni mutlu eden hiç bir şey yaşamadım. Hep üzücü olaylarla karşılaşıp yıprandık. 2025 yılının herkese sağlık, huzur ve geçim sıkıntısız ekonominin iyi olduğu bir yıl diliyorum.”

Süleyman Gündüz

“2024 yılında yurt içi veya yurt dışında herhangi bir tatil yapmadım. 2024 yılında beni bu ülkede tek mutlu eden şey yağmurun yağmasıdır. 2025 yılından beklentim bu ülkede artık iyi bir anlaşmanın olmasıdır.”

Halil Nizam

“2024 yılında yurt dışına biraz para biriktirip İstanbul’a gitmiştim. Bundan sonra artık para biriktirip tatile çıkamayacağız. 2024 yılında bu ülkede beni mutlu eden hiç bir şey olmadı. Hep geri geri gittiğimiz bir yıl oldu. 2025 yılından beklentim hiç ümidim olmasa da belki bu yıldan daha iyi olur. Diyalog TV’yi çok seviyor ve beğenerek izliyorum. Reşat Akar’ın konuşmaları bizleri bilgilendirmesi hoşuma gidiyor ve izliyorum.”

Barış Uyma

“2024 yılında yurt içinde veya yurt dışına tatile çıkmadık. Sadece iş ve sağlık nedeniyle yurt dışına çıkış yaptık ancak tatil olmadı. 2025 yılından beklentim çok fazla iyimser değilim ancak dileğim.”

Mehmet Sungur

“2024 yılının başlarında Almanya ve İsviçre’ye gitmiştim. 2024 yılında beni bu ülkede mutlu eden herhangi bir şey görmedim. Hep mutsuz kaldığımız bir yıl oldu. 2025 yılından çok bir beklentim yok çünkü 2025 2024 yılından daha kötü olacaktır. İnşallah iyi bir yıl olur.”

Adnan Hoca

“2024 yılında yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir tatil yapamadım. İyi bir sene olmadığı için tatile çıkamadık. 2024 yılında beni bu ülkede mutlu eden herhangi bir şey yoktur. 2024 yılında pahalılık, düzensizlik ve üreticinin mallarını satamaması beni üzen konulardır. 2025 yılından beklentim her şeyden önce adalettir.”

İbrahim Zehirok

“2024 yılında yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir tatil yapamadım. Maddi sıkıntılar nedeniyle tatil planı yapamadım. Kendi iş ve arkadaş ortamlarında düzenlediğimiz küçük eğlencelerle mutlu olmaya çalıştık. 2025 yılından beklentim her şeyden önce sağlıktır.”

Ayhan Maraşlı

“2024 yılında Mardin’e tatil yaptım. 2024 yılında beni bu ülkede mutlu eden hiç bir şey yaşamadım. Eğer genç olsaydım bu memlekette bir dakika durmazdım. 2025 yılından beklentim yoktur çünkü daha kötü bir yıl olacağını öngörüyorum. Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar doğruları konuşuyor ve keşke söylediklerini bu ülkeyi yönetenler dinlese.”

Eyüp Erdaş

“2024 yılında ekonomik sıkıntılar nedeniyle tatil yapamadım. 2024 yılında beni bu ülkede mutlu eden herhangi bir şey yaşamadım. 2025 yılından beklentim inşallah daha iyi bir yıl olmasıdır. Bir şeyin değişeceğini pek düşünmüyorum ancak umarım yanılırım ve iyi bir yıl olur.”

Sibel Vurgun

“2024 yılında yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir tatil planı yapamadım. Daha önce ara sıra tatile giderdim ancak bu sene ekonomik sıkıntılar nedeniyle tatile çıkamadım. 2024 yılında beni mutlu eden tek şey ailemin yanımda olması çocuklarımın çalışıyor olması ve sağlıklarının yerinde olmasıdır. 2025 yılından beklentim bir an önce bu memlekette bir anlaşmanın olması ve barışın sağlanmasıdır.”

Mehmet Bahadırlı

“2024 yılında yurt içinde veya yurt dışında tatile gidemedim. Hatay depreminden çıkıp Kıbrıs’a geldik ve burada yaşıyorum. 2024 yılında beni mutlu eden tek şey Kıbrıs’ta insanların bir birlerine karşı saygılı olmasıdır. 2025 yılından beklentim sağlığın iyi ve barış içinde bir yıl olmasıdır.”