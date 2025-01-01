İkisi de öğrenci

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunun bahçesi içerisinde tartıştığı Fevzi Taha Çokgün’ü (21) bıçakla karın kısmından ağır şekilde yaralayan Feyzullah Baruğ (21) ile suça karışan Kemal Doğan (22) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlılar ülkede öğrenci olarak bulundukları gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çokgün’ün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 28 Aralık 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Haspolat'ta bir öğrenci yurdunun bahçesi içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Feyzullah Baruğ ile oda arkadaşı Kemal Doğan’ın bir taraf olup, Fevzi Taha Çokgün’le kavga ettiklerini söyledi. Polis memuru, klima kullanımı nedeniyle yaşanan tartışmada Feyzullah Baruğ’un yurt arkadaşı Fevzi Taha Çokgün’ü bıçakla karnından yaraladığını açıkladı.

Polis, Çokgün’ün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Kemal Doğan’ın kavgaya giderken yanına bıçak aldığını, olay esnasında ise Baruğ’a verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde olayda kullanılan bıçağın bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Çokgün’ün durumu iyi

Polis, Fevzi Taha Çokgün’ün ameliyat edildiğini, doktorlardan alınan bilgiye göre sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edileceğini öğrendiklerini söyledi.

Polis, ayrıca 3 günde olay yerinin tespit edilip kan izlerinin fotoğraflandığını, zanlının olay günü giydiği kıyafetlerin de emare alındığını söyledi.

Polis, bıçağın DNA analizi için Ankara’ya gönderileceğini, soruşturmanın süreceğini ifade etti. Polis, bu aşamada zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme, zanlı Baruğ’un 40 bin, Doğan’ın 35 bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için birer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

