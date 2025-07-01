Teşkilat 61 yaşında

Polis Günü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyeti anıtlara çelenk koydu. Heyet devlet ve hükümet yetkililerine de ziyaret gerçekleştirdi.

Polis Örgütü’nün 61'inci Kuruluş Yıldönümü ve 30 Haziran Polis Günü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Kasım Kuni başkanlığındaki heyet anıtlara çelenk koydu.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyeti, saat 09.00’da ilk olarak Lefkoşa Atatürk Anıtı’na giderek, çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Heyet daha sonra sırasıyla Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Polis örgütünün kuruluş yıldönümü ve polis günü dolayısıyla Kasım Kuni ve polis mensuplarından oluşan heyet devlet ve hükümet yetkililerine de ziyaret gerçekleştirdi.

Tatar; Kuni ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tatar konuşmasında, Polis Teşkilatı’nı 61’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tebrik ederek, en güvenilir teşkilat olduğuna işaret ettiği Polis Teşkilatı’nın çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye de verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Öztürkler: Polislik kutsal bir görevdir

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Öztürkler, uzun yıllar Polis Teşkilatı’na hizmet veren Kasım Kuni’ye emekliliği nedeniyle teşekkür ederek, “Verdiği hizmetler unutulmayacak; disiplinli yönetimi ve halkımıza sunduğu katkılar her zaman takdirle anılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin güvenliği ve halkın huzuru için gece gündüz demeden görev yapan polis teşkilatının 30 Haziran Polis Günü’nü de kutlayan Öztürkler, “Bu anlamlı gün, milletine ve devletine adanmışlığın, cesaretin ve kamu hizmetine duyulan sadakatin en somut ifadesidir.” dedi.

Öztürkler, “Polislik kutsal bir görevdir,” diyerek, bir kez daha tüm polislerin gününü kutladı ve başarılar diledi, tüm emekli ve görevdeki polis mensuplarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleşti.

Üstel: Polis teşkilatımız vazgeçilmezimizdir

Başbakan Ünal Üstel; Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve beraberindeki heyeti Cumhuriyet Meclisi’nde kabul etti.

Başbakan Üstel, kabulde KKTC Polis Teşkilatı’nın ülke için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Üstel, hükümetin 3 yıllık görev süresi boyunca kadro ve diğer ihtiyaçlar için önemli adımlar attığını Meclis’ten geçirilecek yasalarla teşkilatın daha da güçleneceğini söyledi.

Başbakan Üstel, hız tespit kameralarından elde edilecek gelirlerin doğrudan Polis Teşkilatı’nın güçlendirilmesinde kullanılacağını açıkladı.

Başbakan Üstel, hizmetlerinden dolayı Kasım Kuni’ye teşekkür ederken, emeklilik tarihinin Polis Teşkilatı’nın 61’inci yılına denk gelmesinin anlamlı bir tesadüf olduğuna da dikkat çekti.