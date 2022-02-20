Toplam 5 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 21 bin 982 test sonucu 336 pozitif vaka belirlendi, bir kişi hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 80 bin 454 test sonucunda bin 764 yeni

Covid-19 vakası saptandı ve 4 yeni can kaybı oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nda yapılan açıklamaya göre; vakalardan 133 kişi Lefkoşa, 68 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 26 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 489

Yapılan toplam test sayısı: 5.699.635

Toplam vaka sayısı: 64.344

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 60.099

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4059

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 48

Karantinadaki vaka sayısı: 4006

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 188

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 206

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 303

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 483

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3508

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 128430.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 80 bin 454 test sonucunda 1764 yeni Covid-19 vakası saptandı ve 4 yeni can kaybı oldu. Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda 160 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 37’sinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Yeni vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 304 bin 425 vaka tespit edilmiş olurken, toplam ölüm sayısı da 823’e yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022, 11:29