Toplam 5 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 21 bin 982 test sonucu 336 pozitif vaka belirlendi, bir kişi hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 80 bin 454 test sonucunda bin 764 yeni
Covid-19 vakası saptandı ve 4 yeni can kaybı oldu.
KKTC Sağlık Bakanlığı’nda yapılan açıklamaya göre; vakalardan 133 kişi Lefkoşa, 68 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 26 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesinden.
Covid-19 genel tablo
İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 489
Yapılan toplam test sayısı: 5.699.635
Toplam vaka sayısı: 64.344
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 60.099
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4059
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 48
Karantinadaki vaka sayısı: 4006
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 188
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 206
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 303
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 483
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3508
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 128430.
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 80 bin 454 test sonucunda 1764 yeni Covid-19 vakası saptandı ve 4 yeni can kaybı oldu. Rum Sağlık Bakanlığı, şu anda 160 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 37’sinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Yeni vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 304 bin 425 vaka tespit edilmiş olurken, toplam ölüm sayısı da 823’e yükseldi.