Acil önlem çağrısı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta diğer sektörler gibi taksi işletmecileri de iki yıldan beri ciddi sıkıntılar yaşıyor. Diyalog’a konuşan taksiciler, turizmin önemine dikkat çekerek “Eğer ülkeye turist gelmezse sadece bizim değil, diğer tüm sektörlerin işleri çöküntüye uğramaya mahkumdur. Nitekim herkes çökmüş vaziyettedir” dedi.

Yeni hükümetin bir an önce kurulmasını ve çalışmaya başlamasını bekleyen taksiciler; uçak fiyatlarının aşağıya çekilmesi ve iyi tanıtım yapılması halinde ülkeye çok sayıda turist geleceğine inanıyor. Taksiciler, zamlar konusunda ise hükümetin dikkatli davranmasını ve iflas noktasına gelmiş esnafın korunmasını istiyor. Taksiciler Diyalog’un 2020 yılında başlayan ve hala devam eden Pandemi süreci sizleri iş ve gelir açısından nasıl etkiledi? Bu süreçte neler yaşadınız?, Yıllık gelir kaybınız nedir?, Bundan sonrası için düşünceleriniz nelerdir? ve yeni hükümetten beklentileriniz nelerdir” sorularına şu yanıtları verdi:

Ne dediler…?

Yusuf Hasanoğlu (Taksici)

“Pandemi tüm dünyayı etkilediği gibi bizleri de olumsuz yönde etkiledi. KKTC pandemi sürecinde çok daha büyük zarar gördü. Çünkü ülke ekonomisi turiste ve öğrenciye dayalıdır. Öğrenciler ve turistler ülkeye gelmeyince ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok zor günler geçirdik ve geçen Ekim ayında bir toparlanma yaşasak da ardından döviz krizi ile yeni bir darbe daha aldık. İnsanlar kapının önüne bile çıkmaya korkar oldu. Pandemi süreci bizleri çok ciddi bir şekilde etkiledi. Şu anda yine işlerimizde ciddi bir düşüş yaşıyoruz. Yarınımızı göremez durumdayız.”

Cüzi rakamlara çalışıyoruz

“Yıllık gelir kaybımız yüzde 90 civarındadır. Çok cüzi rakamlara çalışıyoruz çünkü insan yok. Taksiye binebilecek insan ne yazık ki yoktur. Tek ümidimiz turistin adaya eskisi gibi gelmesidir. Ülkede turist olmayınca pandeminin yarattığı yıkımı çok ağır bir şekilde hissettik. İşlerimize çok daha sıkı sarılmaya devam edeceğiz. Birikmiş borçlarımız oluştu ve onları toparlayabilmek adına çalışmaya devam ediyoruz.”

Vergi affı istiyoruz

“Yeni hükümetten beklentimiz halkın ve esnafın ve çalışanın emekçinin yanında olmasıdır. Pandemi sürecinde çalışmadığımız halde biriken vergi borçlarımız oldu. Çalışmadığımız aylarda bile devlet bizlerden vergi istedi. Beklentimiz bu vergilerle ilgili bir af çıkarılmasıdır. Öte yandan yakıta da zor koşullarda çalıştığımız için zam değil indirim bekliyoruz.”

Şenol Barış (Turistik toplu taşıma)

“Salgın süreci bizi olumsuz yönde etkiledi. O dönemlerde kapalılık süreçleri geçirdik; gün geldi aç kaldık gün geldi ödememiz gereken ödemeleri yapamadık. Günümüzü geçirebilecek kadar bile bir kazancımız olmadı. Ülkede turist ve öğrenci olmayınca bizlerin de işleri ciddi şekilde etkilendi. Bu süreçte evimize gidemedik ve ailemize para gönderemedik.”

Yüzde 90 iş kaybı oldu

“Pandemi sürecinde hiç çalışamadık ve iki yıl böyle geçti. Pandemi hala devam ediyor ve bunun olumsuzluklarını hissetmeye devam ediyoruz. Bu süreçte yüzde 80-90 civarında bir kaybımız oldu. Ekonominin düzelmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması şarttır. Tüm insanlık bu iki yıllık süreçte çok zor durumlarda kaldı ve büyük gelir kayıpları yaşandı. Bunu telafi etmek için işimize daha sıkı sarılacağız.”

Hükümetten beklentimiz büyük

“Yaşanan bu ekonomik sıkıntıların aşılması için çalışacak, önlemler alacak ve ekonomiyi kalkındıracak çalışmalar yapılması elzemdir. Bu açığı kapatmak adına göreve gelen hükümetten çok büyük beklentilerimiz var. Daha fazla halkın, esnafın, çalışanın yanında olmaları en büyük beklentilerimizdendir.”

Nasıf Özharmancı (Taşımacı)

“Pandeminin başlaması ile birlikte çok sıkıntılı günler geçirdik ve hala bu salgının olumsuz etkilerini hissediyoruz. İki yıldır devam eden pandemi sürecinde yaşadığımız olumsuzluklar nedeniyle 5 yıl geriye gittik. Esnaf olarak büyük sorunlarla kaşı karşıyayız. İki yıl boyunca kısıtlamalar ve kapalılık süreçleri nedeniyle ayakta güçlükle duruyoruz.”

Gelir kaybı yaşadık

“Pandemi ile birlikte çok ciddi bir iş ve gelir kaybı yaşadık. Daha önce yaptığımız için dörtte birini bile yapamıyoruz. Yüzde 80 civarında işlerimizde düşüş oldu. Bu kayıplarımızı ve zararlarımızı en hızlı nasıl toparlayabiliriz diye iyice düşünüp o yönde çalışmalar yapacağız.”

Halkın yanında olmalı

Yeni hükümetten bir beklentimiz yoktur. Her kim olursa olsun bir şey yapabileceklerine dair umudumuz kalmamıştır. Denetim yapacak, halkın alım gücünü arttıracak, esnafın yanında olacak iktidarlara acilen ihtiyacımız vardır.

Ahmet Yüksektaş (Taşımacı)

“Ülkede turist ve öğrenci azaldığı için toplu taşıma, otobüs, minibüs, taksi, turistik taşıma ve düğer tüm sektörler çok kötü bir şekilde etkilendi. Pandemi sürecinde devletten hiçbir destek görmedik. Bu süreçte ülkeyi idare edenler sadece kendileri için çalıştılar. Pandemi sürecinde yaptığımız işlerle elimize geçen para ancak karnımızı doyurmaya yetti.”

“Bu süreçte yıllık bayağı bir kaybımız olmuştur. Pandemi ile birlikte iş ve gelir kaybımız yüzde 90 civarındadır. Özellikle kapanmaların yarattığı büyük kayıplarımız oldu ve bu zararlar katlanmaya devam ediyor. Bundan sonraki süreçte dua etmekten başka bir şansımız yoktur. İnşallah bu salgından kurtulur ve eski düzenimize dönerek önümüze bakarız. Ben iyi günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. O yönde bir umudum vardır.”

İnancımız azaldı

“Yeni hükümetin esnafın ve halkın derdini çare olmasını istiyoruz. Piyasayı fazla zorlamayıp insanların gelir seviyelerini ve katma değeri arttıracak çalışmalar yapsınlar. Üretimi arttırma yönünde çalışmalar yapsınlar istiyoruz. Ancak bu yönde bir çalışma olacağına hiçbir inancım yoktur. Piyasayı denetleyecek, halkın alım gücünü arttıracak fırsatçılara geçit vermeyecek idarecilere ihtiyacımız vardır ancak hükümete gelen hiç kimse bu yönde çalışmayacaktır.”