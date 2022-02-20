Yanan araçtan İtfaiye çıkardı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda dün meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Habibullah Sanusı Abdulrazaq yönetimindeki Mercedes marka lüks araç bariyerlere çarpıp takla attı. Kaza yapan araç kısa süre sonra yanmaya başladı. Sürücü olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından alev alan araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan Habibullah Sanusı Abdulrazaq ambulansla kaldırıldığı Kolan British Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Sürücünün dikkatsizliği ve sürat yapması nedeniyle takla attığı açıklandı. Görgü tanıkları ise yabancı uyruklu kişilerin çevre yolunda yarış yaptığını, bu nedenle kaza yaşandığını öne sürdü.

Bariyerlere çarpıp uçtu

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa'da kuzey çevre yolu üzerinde batı istikametine doğru, yönetimindeki UA 066 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce seyreden Habibullah Sanusı Abdulrazaq, seyretmekte olduğu yolun sonunda Girne - Lefkoşa anayoluna bağlanan sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak takla attı.

Kaza sonrası alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan sürücü kaldırıldığı Kolan British Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Kaza nedeniyle yeni yapılan yolda ve bariyerlerde hasar meydana geldi.

Son model araçlarla yarış

Bu arada kazayı gören bazı görgü tanıkları, çevre yolunca lüks ve son model araçlarla yarış yapıldığını, bu araçlardan biri olan UA 066 plakalı Mercedes’in bariyerlere çarparak, uçtuğunu ve takla attığını gördüklerini öne sürdü.