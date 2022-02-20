Tören düzenlenecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) eski başkanı Burhan Yetkili hayatını kaybetti. Yetkili’nin vefatı sevenlerini üzdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve birçok siyasi isim başsağlığı mesajı yayımlayarak duyduğu üzüntüyü belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Yetkili için bugün saat 11.00’de belediye binasında tören düzenleneceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kişisel sosyal medya hesabından Yetkili’nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Hizmetleri unutulmaz

Tatar mesajında, “1990-1994 yılları arasında LTB Başkanı olarak görev yapan Burhan Yetkili’nin yaşama gözlerini yumduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Lefkoşa’ya büyük hizmetlerde bulunan müstesna insan Burhan Yetkili’ye Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da başsağlığı mesajında duyduğu üzüntüyü belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da Yetkili’nin vefatıyla ilgili mesaj yayımladı. Hasipoğlu yayımladığı mesajda, “Partimize uzun yıllar hizmet vermiş, değerli büyüğümüz Burhan Yetkili’yi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da Yetkili’nin vefatı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, ailesine ve dostlarına başsağlığı diledi. Özersay mesajında, “Lefkoşa Türk Belediyesi eski başkanlarından Sayın Burhan Yetkili’yi maalesef kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan da başsağlığı mesajı yayımladı.