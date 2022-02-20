Yanımızda olun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün Dr. Hacı Ali Açıkgül başkanlığındaki İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu heyetini kabul ederek görüştü.

Açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların insan haklarına aykırı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar şunları belirtti:

“KKTC’de sizi görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizi ziyaret ederek gerçekleri yerinde görmeniz son derece önemlidir. Kıbrıs Türk halkı, en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemendir çünkü tarihten gelen müktesep haklarımızla adanın ortak sahibinden biriyiz. Uygulanan izolasyonlar, uluslararası alanda pozisyonumuzu dile getirmemize engel teşkil ediyor. Halkımıza uygulanan kısıtlamaların her alanda olumsuz etkileri vardır. İİT’den beklentimiz, büyük haksızlığa uğrayan Kıbrıs Türkleri’nin yanında olmalarıdır.”

Rum tarafının adayı, bir Helen adası yapma amacıyla silah zoru kullanarak Kıbrıslı Türkleri kurulan devletin dışına ittiğini ve soykırım gerçekleştirdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Annan Planı’na evet demesine, Rumların ise reddetmesine rağmen Rumların tek taraflı olarak AB üyesi yapıldığını ve Kıbrıslı Türklere verilen sözlerin tutulmadığını dile getirdi. Doğrudan ticaret gibi konularda izolasyonların kaldırılması sözlerinin tutulmadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar; “Rum tarafının, AB üyeliği ile Kıbrıs sorunu daha karmaşık hale getirilmiştir” dedi.

Rum tarafının, 85 milyon nüfuslu ve adadan sadece 40 mil uzaklıktaki garantör ülke Türkiye’nin adadan ayrılmasını ve Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile olan bağlarını koparmasını sağlamaya çalıştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Dr. Açıkgül ise, insan hakları ihlali söz konusu olan birçok ülkeye ziyarette bulunduklarını anlattı ve komisyonun halkların karşı karşıya kaldığı insan hakları konuları ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirtti.