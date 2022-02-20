Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu UBP’nin hükümete hazır olduğunu, henüz Bakanlar Kurulu listesinin netleşmediğini, yarın listeyi Cumhurbaşkanı’na sunacaklarını söyledi.

Sucuoğlu sonuçta 3 partinin ortak paydada buluştuğunu, uyum içerisinde çalışacaklarını düşündüğünü dile getirdi ve tek hedeflerinin istikrarlı bir şekilde ülkenin önünü ekonomik olarak açmak olduğunu vurguladı.

CTP’yi elini taşın altına koyamamakla eleştiren Sucuoğlu, “Eğer CTP elini taşın altına koyma kararlılığı göstermiş olsaydı farklı olurdu” dedi. Sucuoğlu, CTP ile samimi ve açık bir şekilde görüşlerini paylaştıklarını ancak CTP’nin Kıbrıs meselesiyle kendini bağladığını belirtti.

Kıbrıs meselesinde şu an bir durağanlık olduğunu belirten Sucuoğlu, “Bırakın Kıbrıs meselesini gelin hep birlikte vatandaşın derdini, ekonomiyi çözelim vatandaşın önünü açalım’ dedik ama Kıbrıs konusundan dolayı olmadı, Kıbrıs konusu belirleyici olmamalıydı” diye konuştu.

“Halkın kararına saygı duyulmalı”

Erken seçim öncesindeki hükümet formülünün yeniden ortaya çıkmasıyla ilgili eleştirilere yönelik bir soru üzerine Sucuoğlu, daha önceki hükümetin 26, şimdi ise 29 kişiden oluştuğunu belirtti ve demokrasi gereği halkın verdiği karara saygı duymak gerektiğini söyledi.

Tek hedeflerinin istikrarlı bir şekilde ülkenin önünü ekonomik olarak açmak olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Bizim şu anda Kıbrıs meselesinden çok daha önemli sorunlarımız vardır. Kıbrıs konusu şu anda kimseyi ilgilendirmiyor. İlgilendirse ne olacak 50 yılda ne oldu ki şimdi olacak dedik ve rica ettik ancak olmadı, Allah yollarını açık etsin. Bu süreçte halkın hem onlara hem de bize vermiş olduğu görevi üstlenelim istedik, onlarınki illa da muhalefet değildi, yazık oldu” dedi.

Hükümet kurma çalışmaları yürüttükleri 10 günlük sürecin kendileri çok yorduğunu, zaman zaman tartışmalar da yaşadıklarını dile getiren Sucuoğlu, sonuçta 3 partinin ortak paydada buluştuğunu, uyum içerisinde çalışacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Sosyal medyadaki listeler doğru değil

Sosyal medyada dolaşan Bakanlar Kurulu Listeleriyle ilgili soruya yönelik olarak ise Sucuoğlu o listelerin doğru olmadığını, henüz listenin netleşmediğini söyledi.

Sucuoğlu, Pazar akşamı geç vakte kadar çalışmaların devam edeceğini, liste belirlerken kendileri için kimin nerde en başarılı şekilde hizmet edebileceği ve dengenin önemli olduğunu kaydetti.