Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta 23 Ocak’ta yapılan Erken Genel Seçimin üzerinden yaklaşık bir ay gibi bir zaman geçmesine rağmen hükümetin daha yeni netleşmesi ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren vatandaşın sabrını taşırdı. Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) arasında kurulması kesinleşen koalisyon hükümetini birçok sorun bekliyor. Vatandaş, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin önceliği ekonomiye vermesini ve hayatı ucuzlatmak için reformlara hızla başlamasını istiyor. Hükümetin az laf çok iş üretmesi gerektiğine vurgu yapan vatandaşlar, özellikle hükümet kurulduğunda sıkça karşılaşılan kabul ve tebrik merasimlerinin sona ermesini istiyor.

Diyalog Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar şunları ifade etti;

Ne dediler…?

Erbil Altıparmak

“23 Ocak seçimleri üzerinden neredeyse bir ay geçti hükümet yeni kuruldu. Hükümetin ilk icraatı ekonomiyi düzeltmek olmalıdır. Ülkeye para akışının ve yatırımcıların getirilmesi sağlanmalıdır. Ciddi bir pahalılık var, geçim derdimiz her geçen gün artıyor, bu nedenle hükümetin ilk icraatı ekonomi olmalıdır.”

Şefik Özekici

“Pek fazla siyasetle ilgilenmiyorum çünkü geçim derdindeyiz. Yeni hükümetten bir an önce pahalılıkla ilgili çalışmalar yapmasını bekliyoruz.

Alper Aktuna

“Siyasetle çok fazla ilgim yoktur. Hükümetten de hiçbir beklentim yoktur. Hükümetler sadece memur ve kendi çıkarları için çalışıyorlar. Halkın yararına çalışma yapan yoktur. Mesela yollarımızda aydınlatma ve çevre düzenlemesi yoktur. Pahalılık aldı başını gidiyor ve bu yönde çalışma yapacak bir hükümet istiyoruz.”

Ertan Keser

“Biz vatandaşlar geçim derdindeyiz ve hükümetle çok ilgilenmiyoruz. Her şey pahalılaşmaya devam ediyor. Hükümetten ekonomik alanda çalışmalar yapmasını istiyoruz ancak siyasiler sadece koltuk kavgası yapıyor. Halkı düşünen ne yazık ki yoktur.”

Mustafa Yiğittürk

“Hükümetten beklentimiz pahalılık ve ekonomi ile ilgili çalışmalar yapmalarıdır. Temel tüketim maddelerindeki fiyat artışı aldı başını gidiyor ve hükümetin müdahale etmesini istiyoruz.”

Halil İbrahim Narcı

“Halk geçim derdinde ve markete geldiğimizde istediklerimizi alamıyoruz. Bu nedenle hükümetten pahalılık ve ülke ekonomisine yönelik çalışmalar yapmasını istiyoruz.”

Özkay Ertayfur

“Hükümet çok geç kuruldu. Seçimin hemen ardından güçlü bir hükümet kurulması gerekiyordu.

Artık 5 yıl sürecek bir hükümete ihtiyacımız vardır. Hükümetin ülkeye girişleri kolaylaştırmasını ve esnafın iş yapmasını sağlamasını istiyoruz. Öte yandan zamların önüne geçmesi ve ekonomiyi tekrar ayağa kaldırması gerekiyor. En geç bir iki seneye kadar tekrar bir seçime gidilecektir diye düşünüyorum.”

Samet Kölgesiz

“Hükümetten beklentimiz ekonomiyi düzeltmeleridir. Ciddi bir fiyat artışı var ve vatandaşlar mağdur oluyor. Bu nedenle hükümet ekonomi üzerinde ciddi bir çalışma yaparsa piyasa biraz toparlanacaktır.”

Salih Doktoroğlu

“Hükümetin oluşumunda yaşanan gecikme ilk değildir. Her seferinde bununla karşılaşıyoruz. Biz oylarımızı icraat yapsınlar diye verdik bunlar koltuk ve menfaat peşinde koştuğu için hükümet geç kuruldu. Hükümetin ilk icraatı pahalılığa müdahale olmalıdır. 30 liraya aldığımız bir şeyi 90 liraya almaya başladık. Ben de esnafım ve 10 liralık ürünler 13 lira oldu. Bu kadar yükseliş biraz da fırsatçılıkla alakalıdır.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Herkes kendi çıkarlarını ve menfaatlerini düşündüğü için hükümet geç kuruldu. Seçim kazanmak için yüklü paralar harcayan kişiler makam sahibi olmak için çaba sarf ediyor. Hiç kimse küçük geliri olan bir yeri almak istemiyor.”

Hüseyin Kurt

“Ülkede tüm ürünlerin fiyatları aldı başını gidiyor ve halk ciddi bir geçim derdine girdi. Hükümetin halkı rahatlatması gerekiyor. Daha önce halkın dörtte üçü orta seviye bir ekonomiye sahipken şu anda tam tersi oldu ve halkın dörtte biri çok düşük bir ekonomik seviyeye sahip oldu.”