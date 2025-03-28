Toplum endişeli

Suna ERDEN

Güzelyurt’a bağlı Bostancı bölgesinde kırmızı ışıkta geçerek, 61 yaşındaki Kıbrıslı Rum Charalambos Anastasiou’nun yönetimindeki araca çarpan ve meydana gelen kazada can kaybına yol açan Kenan Aşan hakkındaki dava dün karara bağlandı. Trafik suçlarına yönelik yasal değişiklikten önce kazanın yaşanmış olmasından dolayı sanık 14 yıl değil, azami 7 yıl hapis öngören suçtan yargılandı. Sanık, ölümle sonuçlanan kazaya neden olma suçundan 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Karada ölümle sonuçlanan kazaların arttığına ve toplumda endişe yarattığına değinildi.

Kararı okuyan yargıç; kazanın 27 Haziran 2024 tarihinde Bostancı trafik ışıklarında meydana geldiğini anımsattı. Yargıç; Kenan Aşan’ın yönetimindeki UK 872 plakalı salon aracı ile soldan ikinci şeritten süratli, dikkatsizce seyrettiğini, kırmızı ışıkta durmadığını ve Charalambos Anastasiou’nun kullanımındaki PYN 362 plakalı araca çarptığını kaydetti. Yargıç; kazada ağır yaralanan Anastasiou’nun kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının arttığını kaydeden yargıç; ilgili yasada değişiklik yapıldığını, Meclis’in tedbirsizlik sonucu ölüme neden olma suçuna verilen cezayı arttırdığını kaydetti. Yargıç; ancak Kenan Aşan’ın neden olduğu kazanın yasa değişmeden yaşandığını ve söz konusu tarihte söz konusu suça öngörülen azami cezanın 7 yıl hapis olduğunu kaydetti.

Yargıç; sanığın 7 davadan itham edildiğini ve tüm davalardan suçlu bulunduğunu belirterek, olgulara değindi.

Konuşmaya daldı, kırmızı ışığı fark etmedi

Yargıç, sanığın kazadan otostop çeken iki kişiyi aracına aldığını, onlarla sohbet ederken, trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı ışığın yandığını fark etmeyerek, geçiş yaptığını söyledi. Yargıç; kazanın yaşandığı noktanın meskun mahal olduğunu, hız sınırının 50 olduğunu ancak sanığın 70 kilometre ile seyrettiğini belirtti.

Yargıç; karşı tarafın da hız limitinin üzerinde seyrettiğini, ayrıca seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığını belirterek, bu hususların kazaya katkısal kusur eklediğini kaydetti. Yargıç, ancak sanığın katkısal kusurunun daha fazla olduğunu söyledi.

Yargıç; ölümle sonuçlanan kazaların arttığına, toplumda endişe yarattığına değindi. Yargıç; sanığa ceza takdir ederken, tüm hususları değerlendirdiklerini; evli ve 3 çocuk babası oluşunu, ilk günden suçunu kabul edişini lehine değerlendirdiklerini belirterek, 3 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

