‘Sistematik saldırı oldu’

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Kubilay Özkıraç, istifa ettiğini açıkladı. Özkıraç, Kıb-Tek’in siyasi çatışmaların merkezine çekilmesini önlemek ve kurumun zarar görmesinin önüne geçmek için istifa ettiğini belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Özkıraç, “Sayın Başbakanımızdan, Bakanlar Kurulu’nun yeni bir atama yapmasını rica ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

Özkıraç açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Değerli dostlar;

Yönetim kurulları güven, saygı ve eşgüdüm içerisinde görev yaparlarsa etkin ve başarılı şekilde çalışabilirler. Ne var ki, atamam gerçekleştiği günden itibaren, yazılanlar, çizilenler ve söylenenlerin ortaya çıkardığı resim bende bu güven ortamının tesis edilemeyeceği yönünde bir algı oluşturmuştur.

Hem şahsımı hem de Sayın Başbakanı başarısız kılmak isteyenlerin, siyasi hesabı olanların, popülizm peşinde koşanların sistematik saldırıları, manipülasyonları, şantaj ve tehditleri daha ilk günden kendini göstermiştir. Ben, aklında üzüm yemek değil bağcı dövmek olanlara, kurumu ileriye değil geriye taşımak isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğim.

Kıb-Tek için her zaman cesaretle elimi taşın altına koymaya hazırım ancak, Kıb-Tek’e bizim üzerimizden zarar verilmesine de asla müsaade etmeyeceğim.

Bu düşüncelerimden hareketle, Kıb-Tek’in siyasi çatışmaların merkezine çekilmesini önlemek ve kurumun zarar görmesinin önüne geçmek adına bana tevdi edilen görevden istifa ettiğimi ve Sayın Başbakanımızdan, Bakanlar Kurulunun yeni bir atama yapmasını rica ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.

36 yıllık görev süresince Kıb-Tek’te çalışanların takdiri ile sendikal mücadelede en üst makamlara getirilmiş çalışanlarımızın kazandığı en önemli hakların elde edilmesinde en ön cephede mücadele etmiş bir insan olarak bir kez daha ve yine Kıb-Tek adına fedakarlık yapmaktan gurur duyduğumun da bilinmesini istiyorum”.

