‘Toplum ilerler, refah artar’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman,“Toplum ilerlemek ve refahını artırmak istiyorsa, kadına dair olan sorunlarla yüzleşmesi gerekiyor. Kadının karar alma mekanizmalarında olmadığı, söz sahibi ve sosyal hayatta olmadığı bir toplum düşünemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen Kıbrıs’ın Kadın Değerleri Paneli’ne katılarak konuşma yaptı.

,Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde konuşan Nilden Bektaş Erhürman, İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği panele ev sahipliği yapmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade ederek, paneli düzenleyenlere ve katılımcılılara teşekkür etti.

Derneğin düzenlediği benzer panellere katıldığına ve kadınların başarı hikayelerini dinlediğine değinen Nilden Bektaş Erhürman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle hafta boyunca kadının toplumdaki yerinin konuşulacağına dikkat çekti.

8 Mart’ın, hak mücadelesi verirken yaşamını yitiren kadınları anmak için kabul edildiğini hatırlatan Nilden Bektaş Erhürman, günün acı bir geçmişe sahip olduğunu ancak aynı zamanda kadınların elde ettiği başarıların da simgesi olduğunu vurguladı.

Erhürman, “Yaşamlarını yitiren kadınları saygıyla anıyorum. Yaktıkları meşale dünyayı aydınlatıyor. 8 Mart aynı zamanda kadınların başarı günüdür. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının hâlâ gündemde olmasının düşündürücü olduğunu belirten Nilden Bektaş Erhürman, bu konuda dünyada kat edilmesi gereken uzun bir yol bulunduğuna dikkat çekti.

Kadın ile erkek eşittir

Kadın ile erkeğin eşit olduğunu ve bunun tartışma konusu yapılmaması gerektiğini söyleyen Nilden Bektaş Erhürman, toplumsal refahın artması için kadına dair sorunların toplumun ortak meselesi olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Nilden Bektaş Erhürman, “Toplum ilerlemek ve refahını artırmak istiyorsa, kadına dair olan sorunlarla yüzleşmesi gerekiyor. Kadının karar alma mekanizmalarında olmadığı, söz sahibi ve sosyal hayatta olmadığı bir toplum düşünemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, karar alma mekanizmalarında, siyasette, eğitimde, tarımda ve bir çok alanda çok başarılı ve güçlü kadınların yer aldığını ifade etti.

Kadın örgütlerinin ve kadın kooperatiflerinin kadınları güçlendirdiğine ve sosyal yaşama kattığına işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, ülke kültürünün tanıtımı, yaşatılması ve ekonomiye katkılarının bulunduğunu kaydetti.

Kadınların problem çözme yeteneği kuvvetlidir

İstatistiklere göre Kıbrıs Türk kadınının iş yaşamındaki görünürlüğünün giderek arttığını aktaran Erhürman, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde meslek seçimiyle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Kadınların meslek seçerken yönlendirmeye maruz kaldığına işaret eden Erhürman, “Kadınlar, yeteneklerine göre değil, çalışabilecekleri alanlara göre seçim yapıyor. Kadınların problem çözme yeteneği kuvvetlidir ancak saha dışı değil, ofis başı işlere yönlendiriliyor. Her alanda çalışabilecek başarılı kadınlarımız var. Cumhurbaşkanlığında yapılan çalışmalar paylaşılacak” ifadelerini kullandı.

Plaketler takdim edildi

Panelde Nilden Bektaş Erhürman, moderatör Nezire Gürkan ile katılımcılar Onur Borman, Ayse Kolon, Sibel Siber, Pervin Gürler, Ayten Berkalp, Serpin Onay, Fatma Güven Liseniler ve Emine Dizdarlı’ya plaket takdim etti.

