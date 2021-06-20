Toplum mutsuz

Ülkemizin tanınmış Psikiyatri uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, pandemi sürecinde çok sayıda insanın ekonomik sıkıntı içerisine girdiğini ve bu durumun ciddi sorunlara yol açtığını söyledi. Sinir krizi, şiddet ve mutsuzluk yaşayan insanların çareyi uzmanlarda bulduğunu belirten Çakıcı “Başbakan’dan daha fazla telefon alıyorum” dedi.

TKP-YG Genel Başkanı Prof. Dr. Çakıcı tv2020’ye yaptığı açıklamada; son zamanlarda uyuşturucu kullanımının arttığına dikkat çekerek “Parasız ve aç kalan insanlar, sıkıntıya düşenler ve mutsuz olanlar çareyi başka yerlerde aramaya başlarlar. Uyuşturucudaki artışa dikkat çekmek istiyorum” dedi ve yetkilileri uyardı.

Çakıcı şöyle dedi:

“Yaşadıklarından dolayı uyku uyuyamayan, sıkıntıya giren, kendi kendine konuşmaya başlayan, uyuşturucu madde veya aşırı derecede alkol kullanan kişiler; ya kendileri, ya da yakınları arıyor. Her gün aşırı bir yoğunluk yaşıyoruz. Bu insanlar sizden yardım istiyor, çare arıyor. Onlarla konuşup tavsiyelerinizi iletiyorsunuz. Ama kolay bir süreç değildir.”

Suçlar şekil değiştirdi

Uyuşturucu kullanan bir insanın lokanta, meyhane veya barda kavga çıkarabileceğini, araç kullanması halinde kaza yapabileceğini belirterek, herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Suçların şeklinin değiştiğini de vurgulayan Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, adli olaylardaki artışa dikkat çekti. Çakıcı, ekonominin bozulmasında ülke yönetim şeklinin büyük etkisi olduğunu ifade ederek “toplum her açıdan mutsuzluk yaşıyor” dedi.