5 gram uyuşturucu ele geçirildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da aldığı ihbarla harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 5 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirdi, Gerald Tendar Musvaburi, Batsirai Denford Masenda ve Priviledge Chiwanza isimli 3 kişiyi tutukladı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Çavuş, 18 Haziran’da Ortaköy-Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından yapılan operasyonda, şüpheli görülen zanlı Gerald Tendar Musvaburi’in üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar Batsıraı DenfordMasenda ve Priviledge Chiwanza’nınKüçük Kaymaklı bölgesinde tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlılar Gerald TendarMusvaburi, BatsıraıDenfordMasenda’nın gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 05:01