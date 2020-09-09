Merit Grubu : Tüm gücümüzle çalışıyoruz

Merit Oteller Grubu; bir süreden beri belirli çevreler ve bazı sözde medya kuruluşları tarafından yürütülen asılsız haber ve karalama kampanyalarına sert tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, asılsız kampanyaları yürütenler hakkında tüm yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilerek “ Uzun süredir bir kısım KKTC medyasında yer alan, Merit Grubu hakkında asılsız haberlerle yürütülen karalama kampanyalarını kınıyor ve bu çalışmaları yürüten, ortak olan ve destek veren kişi ve/veya kurumlar hakkında kanunların el verdiği tüm yasal süreçleri başlattığımızı kamuoyuna duyururuz” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Uzun süredir KKTC medyasında yer alan, Merit Grubu hakkında asılsız haberlerle yürütülen karalama kampanyalarını kınıyor ve bu çalışmaları yürüten, ortak olan ve destek veren kişi ve/veya kurumlar hakkında kanunların el verdiği tüm yasal süreçleri başlattığımızı kamuoyuna duyururuz.

Tüm dünyada yıkıcı etkileri olan Covid-19 salgını ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs’ta bugüne kadar yaşanan süreçte genelde turizm sektörüne, otellere ve casinolara, özelde ise Merit Otelleri’ne yönelik çıkarılan yalan haberler hakkında gerçek basın camiasını ve tüm halkımızı bilgilendirmek istiyoruz.



Objektif haber yapan gerçek medya kuruluşlarını tenzih ederek, bu tarz yalan haberleri yapan ve/veya alıntı yaparak paylaşan basın kuruluşlarını gerekli araştırmayı yaparak, kurumumuzla irtibata geçerek haber yapmaya davet ediyoruz.KKTC Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Kuzey Kıbrıs’taki toplam pozitif vaka sayısı 437’dir. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Sağlık Bakanlığı’ndan şifahen edinilen bilgilere göre ise açılım sürecinin Hükümet kararı ile başladığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bu 437 vakanın takriben sadece 16’sı otellere gelip konaklayanlardır. Bu rakamlar artan vaka sayılarının sorumlusu olarak otellerin ve casinoların ilan edilmemesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Adaya turist olarak gelmeyen kişiler ve/veya Güney Kıbrıs’a geçiş yapanlar göz ardı edilmemelidir.Turizm sektöründeki tüm zorluklara rağmen özveriyle hizmet veren Merit Grubu Otelleri sadece KKTC Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ya da KITOB yönetmeliklerine göre değil, uluslararası standartlara göre hijyen ve sağlık tedbirlerine büyük bir hassasiyetle uymaktadır. Misafirlerimiz karantina kuralları gereğince test sonucu çıkana kadar odalarında beklemektedir. Pozitif vaka söz konusu olması halinde temaslı takibi en üst düzeyde yapılmaktadır. Bütün çabamız, kurallara uymak için değil; değerli misafirlerimizin, tüm personelimizin ve Kuzey Kıbrıs halkının sağlığını korumak içindir.Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Merit Lefkoşa Otelimizin Mutfak Şefi Çetin Dirier’in ölümünün üzerinden dahi yalan haber yapılması ne gazetecilik ahlakıyla ne de insanlıkla bağdaştırılamayacak düzeyde çirkindir. Aralık 2019 tarihinden itibaren hem Kuzey Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de iltihaplı romatizma teşhisi ile uzun süre tedavi gören ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayan değerli bir çalışanın arkasından sırf bir kuruma zarar vermek çabasıyla yapılan bu haberleri esefle kınıyoruz. Yasalar nezdinde cezai işlem uygulanması için gerekli başvurular yapılmıştır.Merit Lefkoşa Otelimizin Genel Müdürü Sayın Mine Gürses’in ve bir muhasebe çalışanımızın PCR testleri pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımızın sağlık durumlarının iyi olması en büyük tesellimizdir. Kurum olarak tüm çalışanlarımızın yanındayız. Diğer tesisler gibi bugüne kadar hiçbir pozitif vakayı saklamak gibi bir çaba içerisinde olmadık, olmayacağız…Otellerimizde pozitif vaka görüldüğünde bizzat kurum olarak açıkladık. Ancak test sonucu pozitif çıkan bir bireyin isminin, çalıştığı kurumun açıklanması, hedef gösterilmesi, ötekileştirilmesi “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” tahtında suçtur!

Halkımızdan dileğimiz sadece Merit Grubu’na değil tüm otellere ve turizm sektöründeki işletmelere karşı sağduyulu olmaları; genelde turizm sektörünü özelde ise Kuzey Kıbrıs ekonomisine büyük katkı sağlayan Merit Grubu’nu itibarsızlaştırmaya yönelik haber ve yorumları dikkate almayıp en doğru haberlere ulaşmak için Otellerimizin Halkla İlişkiler Birimlerine başvurmalarıdır. Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz; yanımızda olan, destek veren tüm misafirlerimize, çözüm ortaklarımıza ve sağduyulu Kuzey Kıbrıs halkına sonsuz teşekkürlerimizle sağlıklı günler diliyoruz…

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 10:44