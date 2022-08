Tüm Kıbrıs faydalanır

Onur EVRENSEL

Temmuz sıcaklarında gelen yüksek elektrik faturalarına tepkiler sürerken, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası (KTEMO) eski Başkanı, Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Görkem Çelik Diyalog Gazetesi’ne konuştu. Altyapı eksikliğine, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) çağdışı yönetilmesine ve Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesinin önemine dikkat çeken Görkem Çelik, “Güney de dahil, Kıbrıs’ın tümünde elektrik enerjisi üretimi için kullanılan yakıt türünün tamamı fuel oildir” dedi.

Çelik şu an altyapı eksikliği nedeniyle LNG’nin bir alternatif olmadığını belirterek, “Doğalgaz için ciddi yatırımlar gerekiyor orta vadeli projeler gerekiyor. 3-4 yıldır ülkemizde konuşuluyor. Tabii ki çevre dostu bir yakıt türü aynı zamanda verimlilik noktasında da yüzde 15-20 daha verimli. Ama şu an için altyapı eksikliği nedeniyle bir seçenek değil. Fuel oile şu an mahkumuz” ifadelerini kullandı.

“Enterkonnekte Kıbrıs’ın tümü için önemli”

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesine değinen Çelik şunları söyledi: “Adanın enterkonnekte olarak bağlanması bize farklı yatırımların yolunu açabilir. Türkiye üzerinden bir enterkonnekte bağlantı sadece KKTC için değil Kıbrıs’ın tümü için önemli… Güney, Avrupa ile bağlı. Ada şebekesi olduğumuz için Güney için de önemli.”

“Tüketiciyi koruyan yasal mevzuatlar yok”

KIB-TEK’in 1950’lere dayanan İngiliz İdaresi döneminden kalan yasalarla yönetildiğinin altını çizen Çelik, “KIBTEK bugünü yönetebilecek çağdaş bir yapıda değil. Tüketiciyi koruyan yasal mevzuatlar yok.

Örneğin; elektriği kesiyorsunuz ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bunun sorumlusu elektrik dağıtıcısıdır ve bunun cezai yaptırımları vardır. Ama bizde maalesef tüketici bu noktada korunmuyor” dedi.

Çelik sözlerini şu şekilde noktaladı: “KIBTEK’te ve bakanlıkta yenilenebilir enerjiyle ilgili uzman insanlar ya da birim yok. Ülkemizde enerji yönetimi ne yazık ki günümüzün gerektirdiği hiçbir standarda dayanmıyor. Bugüne kadar gelen hiçbir enerji bakanı ülkenin enerji sorununa bir çözüm bulamadı. Enerjide resmen başıboşluk yaşıyoruz.

KKTC’de enerjiyi yönetecek politikadan bağımsız, liyakate dayalı, uzman kişiler istihdam edilmeli. Hem bunu yapmazsak KKTC’nin enerji çilesi bitmeyecek artarak devam edecek.”