Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta en sıcak günler yaşanıyor, ekonomik kriz içinde olan vatandaş yüksek faturalar nedeniyle evlerinde klima ve vantilatör çalıştıramıyor. Kıb-Tek tarafından gönderilen son faturaların önceki ayların 3 veya 4 katı olduğunu ifade eden vatandaşlar hükümete ateş püskürüyor.

Ödedikleri yüksek faturalara rağmen düzgün bir hizmet alamadıklarından dert yanan vatandaşlar “Bu yüksek faturalara çözüm ne olacak? Bu işe kim dur diyecek” dedi.

Vatandaş ne dedi?

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Ebru Yücetürk:

“2 bin 373 lira elektrik faturası geldi. Daha önce 9 yüz - 1000 bin arası fatura ödüyordum. Bu ay yüksek bir fatura geldi ve ödemeyeceğim, kalsın. Elektriği kessinler. Ben de dâhil herkes gelen faturalara isyan ediyor. Faturalarımızı mecburen gününde ödüyoruz ancak yine de düzgün hizmet alamıyoruz. Sürekli kesintiler yaşıyoruz ve elektronik cihazlarımız arızalanıyor. Nereye kadar böyle gidecek? Buna kim dur diyecek?”

Tevfik Mercan:

“Daha önce bin 800 lira elektrik faturası gelirken bu ay 4 bin 800 lira geldi. Bu kadar yüksek fatura beklemiyorduk. Bir şekilde ödeyeceğiz çünkü başka çaremiz yok. Zam konusunda yüzde 56 yapacaklarını söylüyorlardı ancak 3 katını geçen faturalarla karşılaştık. Faturalarımızı düzenli ödüyoruz buna rağmen; arıza var, mazot yok, bakım yok bahaneleri ile kesintiler yaşıyoruz. Bu işin sonu nereye gidecek?”

Yusuf Çiftçi:

“Bu ay 5 yüz lira elektrik faturası geldi. Daha önce bunun yarısı kadar fatura öderken bu ay ikiye katlanmış bir fatura geldi. Pahalılık almış başını giderken ve alım gücü düşmüş bir durumdayken böylesi yüksek faturalar halkı olumsuz etkiliyor. Yetkililer de buna bir şey yapamıyor. Elektrik faturalarımı düzenli olarak ödüyorum ancak çok sık elektrik kesintileri ile karşılaşıyoruz ve bu da hükümetin beceriksizliğidir. Kesintiler nedeniyle elektronik cihazlarımız da zarar görüyor ve kabarık faturalar yanında bir de cihaz tamiri veya değişimi ile halk zarara uğratılıyor. Biz elektrik faturalarımızı düzenli olarak öderken bu kesintilerin amacı nedir?”

Mustafa Eğmez:

“Daha önce 2 yüz-3 yüz lira civarında ödediğim elektrik faturam bu ay ikiye katlanarak geldi. Bu faturayı ödeyebilirim ancak ödeyemeyecek durumda olan çok insan var. Elektrik faturamı düzenli olarak ödediğim halde düzenli hizmet alamıyorum. Elektrikler kesildiği zaman stres ve bunalıma giriyorum. Bu böyle olmamalı. Bu kadar yüksek faturaları halk olarak bizler aksatmadan ödüyorsak düzgün bir hizmet bekleriz”

Ali Karaer:

“Benim evimde 22 yıldır elektrik yok. Evi bitirdim, içine taşındım ancak on defa başvuru yapmama rağmen 22 yıldır gelip elektriğimi bağlamadılar. 30 bin lira ödediğim halde malzeme yok diyerek 22 yıldır gelip elektrik bağlantımı yapmadılar. Elektrik Kurumu resmen çöp olmuş bir kurumdur”

Erdal Saimoğlu:

“2 bin 4 yüz 8 lira elektrik faturası geldi. Daha önce elektriğe 8 yüz-9 yüz civarı ödüyorduk. Bu kadar yüksek faturaların gelmesi çok berbat bir durum… Bir şekilde ödeyeceğiz. Vatandaştan bu kadar paralar alan bir kurumun nasıl battığı ise soru işareti... Biz vatandaşlar bir şekilde bu faturaları ödüyoruz; zaten ödemezsek elektriklerimiz kesiliyor. Düzenli ödeme yapmamıza rağmen sürekli elektrik kesintileri yaşıyoruz. Bu kesintiler nedeniyle zor anlar yaşıyoruz. Hizmet veremeyen bir kuruma bu kadar yüklü faturalar ödemek bizleri üzüyor”

Ahmet Bayırbaşı:

“Eski faturamı daha yeni ödedim ve bin 400 lira civarında bir ödeme yaptım. Yeni faturam henüz gelmedi ancak iki katı gelecek diye bekliyorum. Bu faturalar yüzünden çok sıkıntıya düşeceğiz. Faturalarımızı düzenli olarak ödesek de düzgün bir hizmet alamıyoruz. Sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor. Özellikle bir süre iki günde bir elektrik kesiliyordu. Bu kesintiler hem elektronik eşyalarımızı riske atıyor hem de hayatımız durma noktasına geliyor. Yüksek faturaların karşılığı olan hizmet bu olmamalı”