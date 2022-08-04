Eşsiz bir güzellik

Girne’de eşsiz bir güzellikte olan Kervansaray koyuna uzanan Merit Park Beach, kendine özel iskelesi ve denizi ile misafirlerine unutulmaz bir tatil sunuyor.

Yenilenen konsepti ile Merit Park Beach, içerisinde bulundurduğu Beach bar ve Beach Snack restoranı ile misafirlerine gün boyu hizmet vermeye devam ediyor.

Sadece otel misafirlerine değil, ada halkına da günü birlik hizmet veren, Merit Park Beach sizlere muhteşem bir alan yaratan iskelede, kendinize ait bir ortam ve mükemmel hizmetler sunan Cabanalar ile tatilinize eşsiz anlar katıyor.

10 adet büyük altı adet küçük toplamda 16 adet özel olarak dekor edilmiş, konforu ve şıklığın buluştuğu Cabanalarda huzurlu bir gün geçirebilir veya iskele üzerinde bulunan şezlonglarda, bir melodi gibi kulağınıza fısıldayan dalga sesleri ile huzura yolculuk yapabilirsiniz…

Kendine özgü barı ile gün boyu misafirlerine hizmet vermekte olan Merit Park Beach, enfes ve serinleten kokteylleri ile deniz kıyısında bulunmaktadır.

Zengin menüsünde 30’dan fazla kokteyl çeşidi, nefis dondurmalar ve özel hazırlanmış meyve tabakları ile eşsiz bir yer.

Yine Merit Park Beach bünyesinde bulunan 75 kişilik kapasitesi ile Beach Snack restoran zengin menüsü ve eşsiz manzarasıyla misafirlerine tüm gün hizmet veriyor.

Bu özel mekanda Merit kalitesini her adımda görmek mümkün.