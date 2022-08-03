Bir kişi aranıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Dilekkaya köyünde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde yapılan arama sonucu 2 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ile kokain kalıntısı bulunan Sude Yıltan Birkaya, dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ozan Özder, 29 Temmuz 2022 tarihinde zanlı Sude Yıltan Birkaya’nın Dilekkkaya’daki evinde 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunduğunu anımsattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi aranan bir şahıstan 2 bin 500 TL’ye aldığını itiraf ettiğini de hatırlattı.

İfadesine başvurulacak tanıklar var

Polis, aranan bir şahıs olduğunu, alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mesele kapsamında aranan bir kişinin olduğunu ve ifadesine başvurulacak tanıklar olduğunu açıklayan polis, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.