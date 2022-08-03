Haklarında ağır itham var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Tekant bölgesinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 500 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Mahmut Arıkan ile Ömer Oruç, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 21 Temmuz’da saat 23.30 sıralarında, Tekant bölgesinde düzenledikleri operasyonda, zanlı 1 Mahmut Arıkan’ın kullanımındaki aracın durdurulduğunu ve zanlının kucağında bulunan siyah poşet içerisinde, 480 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı.

Polis, aracın yolcu koltuğunun yanındaki kapı kolunda da 20 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi. Zanlının, konu uyuşturucu maddeyi zanlı 2 Ömer Oruç ile Mersin’den ithal ettiklerini itiraf ettiğini anlatan polis, zanlı 2 Ömer Oruç’un da 100 metre ileride bir restoranda yemek yediği sırada tespit edildiğini bildirdi.

3 ay cezaevindeler

Oruç’un da gönüllü ifade verdiğini ve uyuşturucu maddeleri Mersin’den alarak, Girne Limanı’ndan KKTC’ye soktuklarını anlattığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacak olan zanlıların, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.