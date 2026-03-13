‘Türkiye yanımızda’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Şehit Eşi, Şehit Ebeveyni ve Yakınları, Malul, Malul Gazi ve Yakınları Kartı Dağıtım töreni yapıldı. Törende konuşan Başbakan Üstel, İran savaşına değinerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü'nü güvenceye almak için her türlü tedbir aldığını da vurgulayarak, adaya F-16 uçaklarının konuşlandırıldığını anımsattı.

Türkiye’nin 10 dakika ileride olduğunu ve gerekli tüm hava savunma sistemlerini KKTC’de konuşlandırdığını dile getiren Üstel, “Hiçbir endişemiz kalmadı. En güvenli bölge KKTC’dir.” dedi.

Kartlar takdim edildi

Atatürk Kültür Merkezi’nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bazı milletvekilleri, bürokratlar ile şehit ve gazilerin aileleri katıldı.

Törende, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, toplam 214 kişiye Şehit Eşi, Şehit Ebeveyni ve Yakınları, Malul, Malul Gazi ve Yakınları Kartı’nın takdimi yapıldı.

Bakan Hasipoğlu ilk kart takdimini Baf’ta gerçekleşen çatışmalarda yaralanan ve bir ay hastanede yatan Başbakan Ünal Üstel’e yaptı.

Üstel: En güvenli bölge KKTC’dir

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bugün özgür yaşamasının, şehitler ve gazilerin mücadelesi sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Üstel, “Kıymetli şehit aileleri, değerli malul gazi kardeşlerim ve sevgili Kıbrıs Türk Halkı, bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan büyük onur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

İran savaşına değinen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü'nü güvenceye almak için her türlü tedbir aldığını da vurgulayarak, adaya F-16 uçaklarının konuşlandırıldığını anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 dakika ileride olduğunu ve gerekli tüm hava savunma sistemlerini KKTC’de konuşlandırdığını dile getiren Üstel, “Hiçbir endişemiz kalmadı. En güvenli bölge KKTC’dir.” dedi.

Rum Yönetimi Başkanının ‘Kıbrıs adası AB güvenliği altındadır’ açıklamalarına da işaret eden Üstel, “Bizim AB'nin güvenliğine ihtiyacımız yok. Bizim güvenliğimizi Türkiye Cumhuriyeti sağlar.” ifadelerini kullandı.

Girne Askeri Hastanesi halkın kullanımına açılabilir

Bir soru üzerine Girne Askeri Hastanesi’nin kullanımı hakkında da açıklamada bulunan Üstel, konunun ilgili komitede olduğunu, komitenin çalışmalarını tamamlaması durumunda pazartesi günü konunun Genel Kurul’a sevk edilebileceğini ve kararın Genel Kurul’da değerlendirilmesi ve Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından hastanenin vatandaşların kullanımına açılabileceğini ifade etti.



Türkiye sınırları içinde de geçerli

Bakan Hasipoğlu, şehit yakınları ve gazilere kartların dağıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, uygulamanın Türkiye sınırları içinde de geçerli olacağını açıkladı.

Bakan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkının özgür ve egemen bir devlet çatısı altında yaşayabiliyorsa bunu canlarını feda eden şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını belirtti. Hasipoğlu, “Bizler de Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’in başkanlığında hükümet olarak onların emanetlerine sahip çıkmayı sadece bir görev olarak değil tarihi bir vefa borcu olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu: Tüm kapılar Bakanlığımıza açıldı

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, kartların hazırlanması sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Başbakan Üstel’in ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın desteğiyle sürecin tüm kapılarının açıldığını belirtti.

Ecevit: Kardeş, torun, gelin, damat ve diğer aile üyeleri kapsam dışında

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, ülkede huzur ve güven ortamını sağlayan şehitlerin ve gazilerin yakınlarına yönelik bir ödevlerini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kartların kapsamını anlatan Ecevit; şehit eşi, şehit çocuğu, şehit ebeveyni, malül gazi, mahlul gazi eşi ve malül gazi çocuklarının kart alabileceğini ancak kardeş, torun, gelin, damat ve diğer aile üyelerinin kapsam dışında olduğunu belirtti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan “Gösterdiğiniz kahramanlık, milletimizin hafızasında daima saygıyla anılacak; gelecek nesillere vatan sevgisinin en güçlü örneklerinden biri olarak aktarılacaktır.” dedi.

Kartın sağladığı imkânlar

-Müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanma hakkı

-Devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanma hakkı

-Kredi ve Yurtlar Kurumu burslarında öncelik hakkı

-Yükseköğrenimde harç ve ücret muafiyeti

Türk Hava Yolları ile imzalanan protokol kapsamında

KKTC–Türkiye karşılıklı seferlerinde ekonomi sınıfı net ücretler üzerinden (vergiler hariç) yüzde 50 indirim

-Kamu sosyal tesislerinden yararlanma hakkı

Kartın kullanım alanlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

//shd.gov.ct.tr/SHD-KART adresinden ulaşılabiliyor.

