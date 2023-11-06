Tutuklu 74 kişi öğrenci yurdunda

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta suç patlaması yaşanması nedeniyle bu yıl içinde devreye giren yeni cezaevinin yanı sıra eskisi kapasitenin üzerinde mahkum ve tutuklu barındırmaya başladı. Her iki cezaevi de dolduğu için sınır dışı edilmeyi bekleyen 74 kişi hücreye dönüştürülen öğrenci yurduna yerleştirildi. Polis, yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Çoğunluğu Suriyeli ve Nijeryalı olan 74 kişinin ihraç işlemleri için ciddi bir mali kaynağa ihtiyaç olduğu, maliyenin bu konuda çaba harcadığı belirtildi. Elde edilen bilgiye göre; cezaevindeki doluluğu azaltmak için ‘şartlı tahliye’ için başvuru sürelerinin kısaltılması kararlaştırıldı. Hükümetin, ilgili tüzükte değişikliğe gitmesi, gardiyanlardan tepki gördü.

Bini aştı

Eski ve yeni cezaevinde bini aşkın hükümlü ve tutuklu bulunuyor.

İki cezaevinde bulunan toplam bin 12 kişiden 238’i eski binada tutuluyor. Eski cezaevinde tutulanlar mültecilerden ve kaçaklardan oluşuyor.

Her iki cezaevi de kapasitesinin üzerinde tutuklu barındırırken, hakkında sınır dışı kararı çıkanlar ise Lefkoşa’ya bağlı Demirhan bölgesinde bulunan öğrenci, yurdunda tutuluyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; kapılarına demir parmaklıklar takılarak cezaevine dönüştürülen öğrenci yurdunda 74 kişi ihraç edilmeyi bekliyor.

Bu kişilerin 44’ü Suriye, 12’si Nijerya,4’ü Sierra Leone, 2’si Zimbabwe, 2’si Kongo, birer kişi de Vietnam, Fas, Mısır, Etopya, Türkmenistan, Srilanka, Pakistan ve Türkiye uyruklu kişilerden oluşuyor.

Hakkında sınır dışı kararı bulunan 74 kişinin gönderilebilmesi için devletin kaynak ayırması gerekiyor.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, geçtiğimiz gün mecliste yaptığı konuşmada 2022 yılında ihraç işlemleri için devletin kasasından 9 milyon TL çıktığını belirtirken, bu rakamın 2023 yılı için ne kadara çıkacağı henüz netlik kazanmadı.

Erken şartlı tahliyenin yolu açıldı

Cezaevlerinin dolması, öğrenci yurdunun hücreye dönüştürülmesi devletin elini konulu bağlarken, Bakanlar Kurulu, Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yaparak, başvuru sürelerini kısalttı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; iki maddede yapılan değişiklik kapsamında cezaevinde bulunan hükümlüler, cezalarının 3’te birini çekmesi durumunda Şartlı Tahliye Kurulu’na başvuru hakkı kazanabilecek.

Başvuru hakkı, değişiklik yapılmadan önce, cezasının 2’de birini, yani yarısını çekenler için geçerliydi. Bir diğer değişiklik de "taammüden adam öldürme" ve "taammüden adam öldürmeye teşebbüs" suçu işleyen mahkumları kapsıyor.

Buna göre, bu tür suçları işleyen mahkumlar cezasının yarısını yani 2’de birini tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’na başvuru hakkını kazanabilecek. Bu suçları işleyenler için başvuru hakkı daha önce cezasının 5’te 3’ünü çekenler için geçerliydi.

Gardiyanlar tepkili

Hükümetin cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişikliğe gittiği belirtilirken, Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği, "son dönemde şartlı tahliye sürelerinin tamamen siyasi akılla değiştiğini, amacının dışına çıktığını ve kamuoyunda rahatsızlığa neden olduğunu" savundu.

Açıklamada, bunun; “1/3 sürelerini kapsayan tüzüğün murat edilen tahliye rakamlarına ulaşamaması ve cezaevi kalabalığı üzerinde etkisi olamamasından” kaynaklandığını belirtti.

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Genel Sekreteri Asım Kamacı, yazılı açıklama yaparak şartlı tahliye değişiklik tüzüğüne değindi.

Son günlerde şartlı tahliye değişiklik tüzüğünün gündeme gelmesiyle kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını kaydeden Kamacı, şartlı tahliye kurulunun tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi KKTC’de de aşırı kalabalıklaşan cezaevlerini boşaltmak ihtiyacından dolayı uygulamaya alındığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 09:48