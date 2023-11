‘Doğru, tarafsız, cesur’

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatında 9 yılı geride bırakan Diyalog TV’ye vatandaşlardan destek mesajı yağdı. Diyalog TV’nin ‘doğrudan yana’ ve ‘tarafsız’ habercilik yaptığını belirten vatandaşlar, yayın hayatımızda nice uzun yıllar diledi.

Huri Bavik

“Diyalog TV’yi internet üzerinden takip ediyorum. Kaliteli yayınlar ve güzel programları bizlere ulaştırıyor. Doğru bilgilere en hızlı şekilde ulaştığımız Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar sürecek bir yayın hayatı diliyorum.”

Hüseyin Karasu

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyoruz. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem özel programını takip ediyorum. Reşat Akar güncel olayları bizlere aktarıyor ve halkın sorunlarına değindiği için bizi cezbediyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice başarı dolu yıllar dilerim.”

Özhan Güzeloğlu

“Diyalog TV’yi internet üzerinden takip ediyorum. Kıbrıs’ta perdeler arkasında kalan ve özellikle deşifre edilmesini beğendiğim için Diyalog TV’yi takip ediyorum. Ülkemizde üzerine gidilmesi gereken çok konu aydınlatılması gereken çok olay var ve bu konuda Diyalog TV’nin gerekeni yaparak başarı göstereceğine inanıyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılarının devamını diliyorum. Cesaretli ve korkusuzca yayınlar yapan bir televizyon kanalı olduğunu için de ayrıca kutlarım.”

Laden Fellahoğlu

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Gerçek ve halktan yayınlar yapan bir kanaldır. Diyalog TV’de en fazla Reşat beyi takip ediyorum. Ayrıca konuk olarak alınan kişiler de çok iyi ve onları da izliyoruz. Gündemi en iyi şekilde takip eden ve doğruları bizlere aktaran Diyalog TV’nin halkın ve esnafın bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olması, izlediği çizgide devam etmesini temenni eder nice başarı dolu yaşlar dilerim.”

Bilgin Çevik

“Diyalog TV’yi izliyorum. Yayınları çok güzel ve ülkenin kanayan yarasına el basıyor. Bu noktada Reşat Akar ve ekibini tebrik ederim. Diyalog TV’de en fazla izlediğim program Reşat Akar’ın gündem özel programıdır. Reşat Bey duyarlı bir insan ve böyle insanlara ihtiyacımız vardır. Ülkenin sorunlarına neşter vurup gündeme getiriyor hatta sorunlara çözüm önerileri de yapıyor. Bu nedenle beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice başarı dolu yıllar dilerim”.

Ferdi Çiçek

“Diyalog TV’yi fırsat buldukça izliyorum ve gayet güzel yayınları olduğunu söylemek istiyorum. Tarafsız yayınlar yapan bir kanaldır. Diyalog TV’de tüm yayınlanan programları izliyorum ancak daha çok dikkatimi çeken yayınlar siyasi yayınlardır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice yıllar dilerim.”

Serkan Arapoğlu

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Güzel yayınlar yapıyor ve halkın içinde olan bir kanaldır. Çok güzel yayınlar ve programlar yapıyor ayrıca gerçek bilgileri alabildiğimiz bir kanaldır. Diyalog TV’de en fazla izlediğim program Reşat Akar’ın Gündem Özel programı ve haberlerdir. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar daha nice başarı dolu yıllar dilerim.”

Ali Erses

“Diyalog TV’yi izliyorum ve yayınlarını çok başarılı buluyorum. Diyalog TV’de en fazla izlediğim program Funda Bedir ve Reşat Akar’ın akşamüzeri yayınlanan Gündem Özel programıdır. Beni bu programa bağlayan her şeyin açıkça konuşulması ve halkın sorunları ile ülke sorunlarına değinilerek çözüm önerileri ile anlatılmasıdır. Diyalog TV’nin on yıllık yayın hayatını kutlar ayni çizgide yayın hayatını bir ömür sürdürmesini dilerim.”

Özdeş Faruk

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yayınları çok güzel ve özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını çok beğeniyorum. Gündem Özel programına beni bağlayan Reşat Akar’ın gerçek konulara değinerek memleketin sorunlarına değinmesi ayrıca ülkeyi yönetenlere baskılar yapmasıdır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice on yaşlara değil nice yüz yaşlara diyorum.”

Kemal Özgür Kamber

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını çok beğeniyorum. Reşat Akar çok güzel konulara değiniyor ve çözümler üretiyor. Reşat Akar’ın bilgisi ve donanımının var olduğuna inandığım için onu siyasette görmek istiyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar dilerim.”

Hasan Türköz

“Diyalog TV en çok izlediğim kanallardan biridir. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını hiç kaçırmadan takip ediyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan durum gerçeklerin konuşulması ve daha bilgi verici yayınlar olduğu için izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar diliyorum.”

Tahsin Koçyiğit

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Takdir edilecek güzel yayınlar yapıyor ve beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’de Reşat Akar’ın programı ve diğer tartışmalar dikkatimi çeken yayınlardır. Diyalog TV’nin onuncu yaşını kutlar nice başarı dolu yaşlar dilerim.”

Aziz Tabak

“Diyalog TV’yi süreli izliyorum ve başarılı buluyorum. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Bu programda gerçekler konuşuluyor, sorunlar dile getiriliyor ve çözüm önerileri yapılıyor ancak yetkili hiç kimse bunu duymuyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar dilerim.”

Fezile Orakçıoğlu

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV gibi kurumların ülkemizde olması çok mutlu edicidir. Diyalog TV’de tüm programları çok beğenerek izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice sağlık dolu yaşlar dilerim.”

Tuncer Özbahadır

“Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV yayınları ile toplumsal, ekonomik, Demokratik, sosyal ve kültürel konularda sorunları dile getiriyorlar. Diyalog TV’de en çok Reşat Akar’ın değerlendirmelerini izliyorum. Kendine has üslubu ile eleştirilerini yapmaktadır. Diyalog TV’nin topluma ışık tutmaya devam edeceğine inanıyorum. Nice nice on yıllar dilerim.”

Fırat Denizci

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’de en fazla izlediğim programlar Reşat Akar’ın Gündem Özel programı ve Uğur Dereliköylü’nün Muhtarın Saati programıdır. Diyalog TV’nin yayınlarını olumlu buluyorum çünkü ülke sorunlarına güzel bir şekilde değiniliyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar yollarının açık olmasını dilerim.”

Ahmet Küçük

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’de en çok izlediğim programlar Reşat Akar’ın Gündem Özel programı ve köyümüz muhtarı Uğur Dereliköylü’nün programlarıdır. Diyalog TV önemli bir televizyon kanalıdır çünkü doğru bilgilere ve güncel bilgilere ulaşmak mümkündür. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice on yıllar dilerim.”

Arif Kızılyürek

“Diyalog TV’yı sıklıkla izliyorum. Hem televizyonu hem de gazetesini okuyorum. Diyalog TV’yi izlememin nedeni Reşat Akar’ın Kıbrıs’taki olaylara ve sorunlara değinmesidir. Diyalog TV’nin tüm programlarını beğeniyorum ve izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar yayınlarını sürdürmesini temenni ederim.”

Süleyman Karşılı

“Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV’de söylenen her şey doğrudur ancak bizim memleketimiz artık doğru değil. Diyalog TV’de tüm programları izliyorum ancak en fazla Reşat Akar’ın programlarını takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşında da başarılarının devam etmesini dilerim.”

Hasan Çuvancıoğlu

“Diyalog TV’yi izliyorum ve zaman zaman önemli konulara değiniliyor. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Diyalog TV’de iç sorunlara bayağı değiniliyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar iyi yayınlarının devamını dilerim.”

Hasan Yılmaz

“Diyalog TV’yi fırsat buldukça izliyorum. Genel olarak Diyalog TV’nin yayınlarına baktığımızda halkın içinde, halkın sorunlarına değinen bir kanaldır. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın ve Uğur Dereliköylü’nün programlarını takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar dilerim.”

Cemal Darbaz

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV halkın sesi olmaya devam ediyor. Diyalog TV’ye karşı bir sitemim vardır. Halk meclisi programının yeniden yapılmasını istiyoruz. Halk meclisi programı halkın sesiydi ve herkes orada sıkıntılarını dile getirip çözüm arıyordu. Bu nedenle Reşat beyden ricamız demokrasi örneği olan Halk Meclisi programını yeniden başlatsın. Diyalog TV’de en fazla haberleri izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice on yıllar diliyorum. Diyalog TV on yılda halkın göz bebeği oldu.”

Fatma Dören

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyorum. En beğendiğim kanaldır. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını ve haberleri izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice nice uzun yıllar dilerim.”