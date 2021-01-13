Suna ERDEN

Lefkoşa’da temizlik yapmaya gittiği evden ziynet eşyası çalan Maya Muhyyeva polisi atlatmaya çalıştı ancak başaramadı. Zanlı, evde arama yapıldığı esnada çaldığı ziynet eşyalarını tuvalete atıp, şifonu çekti. Ancak bunu fark eden polis, evin rögarına baktı ve çalıntı 11 parça ziynet eşyası buldu.

Zanlıyı gözaltına alan polis, dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkardı. Soruşturmayı yapan polis,

11 Ocak 2021 tarihinde B.S. isimli şahsın evine temizlik yapmaya giden Maya Muhyyeva’nın hırsızlık yaptığına dair şikâyet aldıklarını söyledi. Polis, bunun üzerine mahkeme emri alıp, zanlının evinde arama yapmaya gittiklerini açıkladı. Polis, arama esnasında zanlının tuvalete geçip, şifonu çektiğini duyduklarını, bunun üzerine rögarda arama yapıldığını ifade etti. Polis, yapılan aramada siyah naylon parçalarına sarılmış 11 adet ziynet eşyası bulduklarını açıkladı.

Polis, şikâyetçiden yapılan soruşturmada ziynet eşyalarının çantasından çalındığına dair bilgi aldıklarını belirtti.

Polis, zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını, aranan emareler olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.