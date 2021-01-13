BMW ortalığı dağıttı

Mehmet CURUZ

Lefkoşa’da dün gece meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan BMW aracın sürücüsü Orçun Altıner (E-21) kaldırıma çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç, kaldırım taşları ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait tabela hasar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 20.20 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki NJ 428 plakalı ile araç ile Osman Örek Caddesi’nden Metehan Çemberi istikametine doğru dikkatsizce seyreden Orçun Altıner, direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundaki kaldırıma çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı ancak araç, kaldırım taşları ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait tabela hasar gördü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.