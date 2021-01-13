Tedavi altına alındı

Girne-Alsancak çevre yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 71 yaşındaki emekli öğretmen Gülçin Erkmen yaralandı. Kaza, Alsancak istikametine doğru seyreden Erkmen’in direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıktıktan sonra zeytin ağacına çarpıp, takla atması sonucu gerçekleşti. Erkmen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin olmadığı, tedavi altına alındığı belirtildi.
Ağaca çarpıp, takla attı
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 16.30 sıralarında, Girne- Alsancak çevre yolu üzerinde, Gülçin Erkmen yönetimindeki LV 233 plakalı salon aracı ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Karmi çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak zeytin ağacına çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gülçin Erkmen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.