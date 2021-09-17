‘Uçar’ uçamadı

Suna ERDEN

Yanına iki kişiyi alarak, Gönyeli’de M.D. isimli 32 yaşındaki erkek şahsın evini basan İbrahim Uçar, kısa sürede yakalandı.

Olaya karışan iki kişi aranırken, Uçar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Uçar ile yanındakilerin M.D.’yi darp ettiği, cebindeki 2 bin 100 lirayı çaldıkları belirtildi.

Mahkemede olayı aktaran polis, İbrahim Uçar’ın 14 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00 sıralarında iki şahısla birlikte Gönyeli' de bulunan M.D.’ye ait ikametgâha izinsiz girdiğini söyledi.

Polis, zanlıların oturma odası içerisinde M.D.’yi ittiğini, yatağa düşmesine sebep olduktan sonra darp ettiklerini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların M.D.’nin elinde tuttuğu Redmi Note 8 marka cep telefonunu zorla almaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlıların yere düşen telefonun ekranının kırılmasına sebep olduklarını, pantolonunun cebindeki 2 bin 100 TL parasını da zorla alıp soygun suçunu işlediklerini açıkladı.

İbrahim Uçar’ın Lefkoşa bölgesinde tespit edilip derdest tutuklandığını ifade eden polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan şahıslar ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, bir gün süre talep etti.

Mahkeme haklarında mülke tecavüz, darp ve soygun suçlarından soruşturma yapılan zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.