Serbest bırakın

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'ye 30 Eylül'e kadar süre verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, yayınlanan metin ile ayrıca Türkiye’den Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bırakılmasını talep etti.

Komite Türkiye’ye 30 Eylül’e kadar süre verdiğini duyururken, Demirtaş’ın yasama dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kalan açıklamaları nedeniyle uygulanan olumsuz yaptırımların sonuçlarının kaldırılması gerektiğini duyurdu. Demirtaş’ın durumunun 30 Kasım-2 Aralık arasında gerçekleşen oturumda tekrar görüşüleceği belirtildi.

Öte yandan Bakanlar Komitesi ayrı bir şekilde Osman Kavala’nın da dosyasını inceledi. Bakanlar Komitesi, Kavala'nın serbest bırakılması talebini de yineledi.

Yapılan açıklamada, komitenin Kasım ayının sonundaki toplantıda Türkiye’ye bilgilendirme yapacağı ve ihlal sürecinin başlatılabileceği kaydedildi.

Bin 417 gündür tutuklu

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala, 17 Eylül 2021 itibariyle bin 417 gündür tutuklu. Kavala, 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Tutuklamaya iki gerekçe gösterildi: Gezi eylemleri bağlamında ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve 15 Temmuz darbe girişimi bağlamında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs.’

İddianame sürecinde dosya ikiye ayrıldı. Gezi eyemlerine ilişkin iddianame, 19 Şubat 2019’da hazırlandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019’da Kavala’nın derhal salıverilmesi yönünde karar verdi.

‘Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla yürütülen davanın 18 Şubat 2020’deki altıncı duruşmasına da tutuklu olarak çıktı. Duruşmada sekiz sanıkla birlikte Kavala da beraat etti ve tahliyesine karar verildi.

Ancak hemen ardından İstanbul başsavcılığı Kavala hakkında darbe girişimi bağlamındaki soruşturmada gözaltı kararı bulunduğunu duyurdu. Tahliyesi beklenen işadamı gözaltına alındı.