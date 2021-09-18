Mükellefiyetler yerine getirildi

Covid-19 salgını nedeniyle otel ve yurtlarda karantina altında tutulan şahıslar için Devlet tarafından Nisan ve Mayıs ayları için otel ve yurtlara ödemeler başladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu amaçla, Nisan ayı için toplamda 45 otel ve yurda 34 milyon, 779 bin, 112 TL, 50 kuruş ödemenin tamamlandığını, Mayıs ayı için de 43 otel ve yurda 23 milyon, 357 bin, 961 TL, 25 kuruş ödeme yapmaya başlandığını duyurdu.

Böylelikle, Nisan ve Mayıs ayları için toplam 58 milyon, 137 bin, 73 TL, 75 kuruş ödeme yapılarak mükellefiyetler yerine getirilmiş olacak.

Maliye Bakanlığı ayrıca bu hafta içerisinde, Genel Bütçe Uygulaması kapsamında yapılmakta olan 10 kuruşluk elektrik teşvikine ek olarak, Covid-19 ile mücadele kapsamında getirilen ek 15 kuruşluk teşvik uygulaması olarak Elektrik Kurumu’na 19 milyon, 915 bin, 365 TL ödeme yaptı.

Yine bu hafta içerisinde, Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca ihtiyaç duyulan 150 bin PCR ve 100 bin antijen temini için 4 milyon, 947 bin TL ödeme de yapıldı