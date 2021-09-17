Tarifsiz acı

Girne’nin tanınmış ailelerinden Gülesen ve Hüseyin Aksay çiftinin kızları Buse Aksay, 28 yaşında hayatını kaybetti.

Buse Aksay’ın dün babasının iş yerindeyken aniden fenalaştığı, hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

Buse’nin genç yaşta ani ölümü ailesi ve sevenlerini derin bir kedere boğdu.

Sevilen ve başarılı bir modacı olan Aksay’ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatılırken, bugün otopsisi yapılacağı belirtildi.

Aksay’ın ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Aniden yere yığıldı

Elde edilen bilgilere göre; Buse Aksay, dün saat 17.30 sıralarında, Girne’de babasının iş yerinde dükkanın işleriyle uğraşırken aniden yere yığıldı. Aksoy, önce ambulans ile önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Aksay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aksay henüz 28 yaşında hayata veda etti.

Bilinen bir rahatsızlığı yoktu

Takı ve mücevher tasarımcısı olan, çevresinde sevilen başarılı modacı Buse Aksay’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre; genç kadının herhangi bir rahatsızlığı bulunmuyordu.

Otopsi yapılacak

Genç modacının ani ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, açıklama yapan polis, Buse Aksay'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Yapılacak otopsinin ardından Aksay’ın öğle namazına müteakip Ağırday’da toprağa verileceği belirtildi.

Tatar: Derinden üzdü

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Buse Aksay’ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü ifade etti. Tatar yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“Hüseyin Aksay ve Gülesen Aksay’ın kızı sevgili Buse’nin çok zamansız, beklenmedik ani vefatı bizleri derinden üzmüştür. Genç kızımıza Allah’tan rahmet diler, sözün bittiği noktada ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun.”