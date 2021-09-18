Merit Yeşilova’ya son dakika şoku 1-1

YER: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Hüseyin Özaşık, Emre Çevikdal

YENİCAMİ: Ercan, Serhan(DK 46 Mehmet Çavuş), Mehmet Göktaş, Fırat(DK 81 Ali Bayır), Hascan, Hüseyin Sadıklar, Hasan Evren, Mete(DK 57 Selim), Kaan, Yasin, Moses.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: Kemal, Mejdi, Mustafa Salk, Mehmet Tekin(DK 46 Ömer), Yasin(DK 70 Gökhan), Eyüp, Vakkas(DK 90+8 Mehmet Erduran), Memduh, Mustafa Vardi, Fidelis, Bill.

GOLLER: DK 90+3 Hascan (Yenicami). DK 43 Mustafa Salk (Merit Alsancak Yeşilova).

Beyzade ÜNALMIŞ

İlk devreyi Mustafa Salk’ın golü ile önde kapatan Merit Alsancak Yeşilova, uzatma bölümünün son dakikasında Hascan’ın golüne engel olamadı. Maçın 61. dakikasında Hüseyin Sadıklar’ın müdahalesi sonucu Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Canbulat yerde kalınca saha içinde olaylar çıktı.

1. dk: Yenicami savunması ve kaleci Ercan’ın anlaşmazlığı sonrasında topu kazanan Mustafa Salk’ın vuruşunda top kaleci Ercan’da kaldı.

15.dk: Yenicami takımının kazandığı serbest vuruşta Fırat’ın arka direğe etkili ortasında Hasan Evren’in vuruşunda top direkten döndü.

20.dk: Sol kanattan gelişen Merit Alsancak Yeşilova atağında yapılan ortada Mustafa Salk’ın kafa vuruşunu kaleci Ercan önledi.

43.dk: Merit Alsancak Yeşilova kontra atağında Mustafa Salk’ın ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşta top filelere gitti.0-1

86.dk: Yenicami takımının kalabalık adamla geliştirdiği atakta Mehmet Çavuş’un ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

90+3.dk: Yenicami’nin bir başka kalabalık adamla geliştirdiği atakta Merit Alsancak Yeşilova savunmasının uzaklaştıramadığı topu Hascan yaptığı etkili vuruşla filelere gönderdi.1-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.