Guterres hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le ay sonunda New York’ta üçlü bir görüşme yapacağına dair iddialar dünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “New York’ta Üçlü Görüşme Kilitlendi- Başkan Anastasiadis, Guterres’in Huzurunda Tatar’la Olan Görüşmesini Teyit Etti” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, “Kıbrıs sorunundaki yeni bölümün yeri New York olacak” denildi.

Üçlü görüşmenin BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde “kilitlendiğini” öne süren gazete, iki liderin ΒΜ Genel Sekreterinin huzurunda baş başa görüşeceklerini ileri sürdü.

Gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, sürecin yeniden başlamasına ilişkin uygun zemin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için özellikle nabız yoklama niteliğinde yeni bir görüşme için Tatar ile Anastasiadis’in New York’ta bulunmasının momentumundan faydalanmak istediğini yazdı. Bu görüşmenin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis açısından, BM kararları çerçevesi dışındaki tez ve fikirlerle görüşme yapılmasını kabul etmesinin söz konusu olmadığına dair tezlerini yinelemek için bir fırsat olacağı kaydedildi.

Bir toplantı için Atina’da bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu için New York’ta bulunduğu sürede Kıbrıs sorunuyla ilgili bir üçlü görüşmenin yapılacağını teyit ettiğini öne süren gazete, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir çalışma kahvaltısını yapacağını söylediğini ancak tarihi tam olarak belirtmediğini ileri sürdü.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) atıfta bulunduğu “hükümet kaynakları” ise, BM Genel Sekreterinin, liderlerin bu ayın sonunda aynı anda New York’ta bulunmasıyla ilgili fırsatı değerlendireceğini ve şekillenen durumun tartışılması için liderlerle ortak bir görüşme yapmak isteyeceğini savundu.

Gazete “esasında Kıbrıs Türk tarafının tutumunun değişmesinin beklenmediği” de ekledi.

Alithia gazetesi ise “Gayri Resmi Üçlü Görüşme ve Derinlerde BM Özel Temsilcisi- Kahvaltı 27 Eylül’e Kilitlendi” başlıklarıyla manşet ve iç sayfadan yayımladığı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, New York’taki BM Kurulu çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili üçlü görüşmenin gerçekleştirileceğini teyit etmesinin ardından “iki devlete ilişkin uzlaşmaz Türk tezine rağmen” diyaloğun yeniden başlamasına dair yeni perspektifler oluştuğunu öne sürdü.